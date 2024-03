अब सिर्फ बंदूक लेकर थाने में संतरी का काम नहीं करेंगी महिला सिपाही, फील्ड में अपराधियों से भी लेंगी मोर्चा

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) में महिला सिपाहियों को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने बड़ा फैसला लिया है. अब महिला सिपाही, पुरुष सिपाहियों की ही तरह फील्ड पर उतर कर बीट पर भी काम करेंगी. अब तक महिला पुलिसकर्मियों को सिर्फ ऑफिस में काम सौंपा जाता रहा है. इसके अलावा वह संतरी के तौर पर थाने में रहती हैं. मंगलवार को डीजीपी प्रशांत कुमार ने महिला पुलिसकर्मियों को लेकर बड़ा फैसला किया है.

डीजीपी प्रशांत कुमार (DGP Prashant Kumar on policewomen deployment) ने ईटीवी भारत को बताया है कि, महिला पुलिसकर्मी अब सिर्फ संतरी या फिर ऑफिस का कार्य नही करेंगी. उन्हें बीट पर तैनाती दी जाएगी. डीजीपी ने कहा कि, पुरुष पुलिसकर्मियों की ही तरह महिला कर्मियों को उनकी दक्षता के अनुसार तैनाती दी जाएगी. बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस में करीब 40 हजार महिला पुलिस कर्मी वर्तमान में काम कर रही है.

हालांकि यह संख्या वर्ष 2016 में करीब 11 हजार थी, लेकिन अचानक महिला पुलिसकर्मियों की भागीदारी बढ़ी है. यूपी पुलिस व पीएसी में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत का कोटा है. दिसंबर 2023 में निकाली गई यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों के लिए 15 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था.

इससे साफ है कि यूपी पुलिस में भर्ती होने के लिए महिलाओं में भी होड़ है. ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार यह चाहते है कि महिलाओं (Policewomen will be deployed in field) को भी पुरुष कर्मियों की ही तरह सशक्त बनाया जाए.

