दिल्ली-एनसीआर में Heat Wave का रेड अलर्ट, जानिए- कितना रहेगा तापमान, बारिश को लेकर भी आया अपडेट - Delhi Weather Update Today

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 26, 2024, 9:07 AM IST | Updated : May 26, 2024, 9:23 AM IST

दिल्ली में आईएमडी का रेड अलर्ट. ( ETV Bharat )

