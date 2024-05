ETV Bharat / state

तीन दिन में हो सकती है झमाझम बारिश, जानिए- क्या है दिल्ली के मौसम का लेटेस्ट अपडेट - Delhi IMD Prediction

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 10, 2024, 9:44 AM IST | Updated : May 10, 2024, 10:00 AM IST

दिल्ली में आज का मौसम ( SOURCE: ETV Bharat Reporter )

नई दिल्ली: दिल्ली में गर्मी के थपेड़ों से परेशान लोगों को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली और उसके आसपास इलाकों में आज दिन भर बादल छाए रहेंगे. रात के वक्त हल्की बारिश होगी और ठंडी हवाएं भी चलेंगी. तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है. मौसम विभाग के अनुसार आज 10 मई शुक्रवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दिन में 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. रात के समय बूंदाबांदी होने की संभावना है. इसके बाद शनिवार और रविवार को भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हल्की बरसात होने के आसार हैं. वर्षा के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.



मौसम पूर्वानुमान विभाग के अनुसार, आज शुक्रवार सुबह 7 बजे तक दिल्ली का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में तापमान 28 डिग्री, गुरुग्राम में 29 डिग्री, गाजियाबाद में 28 डिग्री, ग्रेटर नोएडा में 28 डिग्री, और नोएडा में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. वीकेंड पर बरसेंगे बदरा ! IMD के अनुसार कल शनिवार 11 मई को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश होगी. तेज हवाएं चलेंगी. इनकी स्पीड 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है. अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रह सकता है. 12 मई को बादल छाए रहेंगे. हल्की बारिश की संभावना है. हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है. अधिकतम तापमान सिमटकर 37 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक रह सकता है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 161 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में AQI 269, गुरुग्राम में 157, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 174, नोएडा में 138 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के चार इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. चांदनी चौक में 214, शादीपुर में 238, पूषा में 218, DTU में 220 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. अलीपुर में 150, द्वारका में 141, सिरी फोर्ट में 140, आरके पुरम में 146, पंजाबी बाग में 194, लोधी रोड में 128, नॉर्थ कैंपस डीयू में 134, मथुरा मार्ग में 153, आईजीआई एयरपोर्ट में 129, जेएलएन स्टेडियम 132, नेहरू नगर में 144, द्वारका सेक्टर 8 में 154, मुंडका में 140, अशोक विहार में 160, सोनिया विहार में 166, रोहिणी में 182, विवेक बिहार में 149, नजफगढ़ में 119, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 146, नरेला में 188, वजीरपुर में 191, बवाना में 149, श्री अरविंदो मार्ग 147, पूसा में 137, दिलशाद गार्डन में 113, बुराड़ी क्रॉसिंग में 149, न्यू मोती बाग में 164 बना हुआ है. ये भी पढ़ें- नरेला इंडस्ट्रियल एरिया की जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 30 गाड़ियां बुझाने में जुटीं - Massive Fire Breaks Out At Narela

Last Updated : May 10, 2024, 10:00 AM IST