सुबह से चल रहीं ठंडी हवाओं ने बदला दिल्ली का मौसम, जानिए- अब कैसा है पॉल्यूशन लेवल - Delhi Weather Update

दिल्ली में 40 डिग्री के आसपास टेम्प्रेचर. ( Photo- ETV Bharat Reporter )

नई दिल्लीः देशभर में भीषण गर्मी पड़ रही है. देश की राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पहुंचने की आशंका है. मौसम विभाग का अनुमान है कि गुरुवार को आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे. 20 से 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी. अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. शुक्रवार से दिल्ली के मौसम पर एक पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखने की संभावना है. इसके असर से अगले तीन दिनों के बीच-बीच में बूंदाबांदी होने के आसार हैं. दूसरी तरफ दिल्ली के प्रदूषण स्तर में भी सुधार हुआ है. कई दिनों से लगातार प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ था लेकिन आज AQI लेवल में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:15 बजे तक तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में तापमान 27 डिग्री, गुरुग्राम में 28 डिग्री, गाजियाबाद में 26 डिग्री, ग्रेटर नोएडा में 26 डिग्री और नोएडा में 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड दर्ज किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, कल शुक्रवार 10 मई को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. बूंदाबांदी की संभावना है. तेज हवाएं चलेंगी. इनकी गति 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रहेगी. अधिकतम तापमान बढ़कर 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है. 11 मई को भी बूंदाबांदी की संभावना है. बादल छाए रह सकते हैं. तेज हवाएं चलेंगी. इनकी गति 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास रह सकती है. अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री तक रह सकता है. जानिए, कैसा है एक्यूआई

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार, राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 189, गुरुग्राम में 154 गाजियाबाद में 152, ग्रेटर नोएडा में 206 और नोएडा में 182 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के 15 इलाकों में AQI सुबह 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. शादीपुर में 251, डीटीयू में 208, पूषा में 249, पटपड़गंज में 252, अशोक विहार में 204, जहांगीरपुरी में 220, रोहिणी में 209, नरेला में 233, ओखला फेस टू में 205, वजीरपुर में 208, बवाना में 232, मुंडका में 203, आनंद विहार में 233, चांदनी चौक में 245 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली के अन्य इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और दूसरों के बीच में बना हुआ है. अलीपुर में 186, एनएसआईटी द्वारका में 184, आईटीओ में 140, सिरी फोर्ट में 162, आरके पुरम 184, पंजाबी बाग में 193, आया नगर में 134, लोधी रोड में 163, नॉर्थ कैंपस डीयू में 187, मथुरा मार्ग में 176, आईजीआई एयरपोर्ट में 150, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 169, नेहरू नगर में 189, द्वारका सेक्टर 8 में 199, डॉ करणी सिंह शूटिंग रेंज में 182, सोनिया विहार में 194, नजफगढ़ में 152, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 178, श्री अरविंदो मार्ग में 86, पूसा में 173, दिलशाद गार्डन में 147, लोधी रोड में 110, बुराड़ी क्रॉसिंग में 169, न्यू मोती बाग में 152 अंक बना हुआ है. ये भी पढ़ेंः दिल्ली से मदीना के लिए हजयात्रियों का पहला जत्था रवाना, 285 जायरीन शामिल

