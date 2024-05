ETV Bharat / bharat

दिल्ली से मदीना के लिए हजयात्रियों का पहला जत्था रवाना, 285 जायरीन शामिल - Haj Pilgrimage 2024

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 9, 2024, 8:05 AM IST | Updated : May 9, 2024, 8:52 AM IST

मदीना के लिए रवाना हुए हजयात्री ( ETV Bharat Reporter )

नई दिल्ली: हज के मुकद्दर सफर की शुरुआत हो गई है. हज यात्रियों की पहली फ्लाइट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से देर रात 2 बजकर 20 मिनट पर रवाना हुई. दिल्ली प्रदेश हज कमेटी से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली से रवाना हुए हाजियों के पहले काफिले में 285 जायरीन हैं. दिल्ली से 25 मई 2024 तक कुल 47 उड़ानें हज सफर के लिए रवाना होगी. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल-3 से हज यात्रियों के पहले जत्थे को ले कर सऊदी एयरलाइन की पहली उड़ान सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना के लिए रवाना हुई है. पहले जत्थे को रवाना करने के लिए दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां, मेम्बर मोहम्मद साद, हज कमेटी ऑफ इंडिया के सी ई ओ लियाकत अली अफाकी, डिप्टी सी ई ओ नजीम अहमद, दिल्ली हज कमेटी के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर अशफाक अहमद आरफी, डिप्टी एक्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहसिन अली और अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे. हज यात्रियों का फूलों की माला से स्वागत करके और दिल्ली स्टेट हज कमेटी की ओर से नियुक्त भारत स्काउट एंड गाइड के सलामी जत्थे द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर रवाना किया गया. यह भी पढ़ें- बिहार के लोग दिल्ली को क्यों चुनते हैं हज एंबारकेशन पॉइंट, जानें सभी जरूरी बातें हज यात्रा 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 जायरीन पवित्र हज के लिए जाएंगे. इसमें भारत सरकार की ओर से 1,40,025 जबकि प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स की ओर से 35,000 जायरीन हज पर जाएंगे. पूरे भारत में कुल 20 एंबरकेशन प्वाइंट से हज यात्री रवाना होते हैं. प्रथम चरण में दिल्ली से जाने वाले हाजियों की देश वापसी दिनांक 22 जून से शुरू होगी. यह भी पढ़ें- 16 राज्यों के 16482 जायरीन दिल्ली IGI एयरपोर्ट से हज सफ़र को होंगे रवाना

Last Updated : May 9, 2024, 8:52 AM IST