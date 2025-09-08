ETV Bharat / state

उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंची केंद्रीय टीम, चमोली में किया हवाई सर्वे, प्रभावितों से भी मिली.

केंद्रीय टीम ने मुखवा, हर्षिल, धराली के आपदा प्रभावित इलाकों का स्थलीय निरीक्षण किया. साथ ही चमोली जिले के हालातों पर भी नजर डाली

UTTARKASHI DHARALI DISASTER
उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंची केंद्रीय टीम (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 8, 2025 at 5:09 PM IST

Updated : September 8, 2025 at 5:38 PM IST

3 Min Read

उत्तरकाशी/चमोली: केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गठित उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम (IMCT) का गठन किया गया है. सोमवार को केंद्रीय टीमों ने उत्तरकाशी रे धराली-हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया. इसके साथ ही केंद्रीय टीम ने चमोली जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया. टीम ने थराली बाजार के भूस्खलन क्षेत्र का भी जायजा लिया.

अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के सुंयुक्त सचिव भारत सरकार के आर. प्रसन्ना, सदस्य निदेशक वित्त शैलेश कुमार, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, उपनिदेशक विकास सचान ने धराली ह​र्षिल आपदा प्रभावित का दौरान किया. इस दौरान उन्होंने धराली आपदा में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय अधिकारियों और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की. स्थानीय लोगों ने टीम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी. उनके निराकरण किए जाने का अनुरोध किया. आपदा प्रभावित लोगों ने उनके मकानों, होटलों, बगीचों, फसलों और व्यवसायों सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी दी. साथ ही टीम से पुनर्वास, रोजगार, पुर्नस्थापन और परिस्थिति क्षतिपूर्ति जल्द उपलब्ध कराने की मांग की.

निरीक्षण के दौरान टीम ने बुनियादी ढांचे की क्षति, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, बिजली एवं जल आपूर्ति लाइनों को हुए नुकसान के आकलन के साथ साथ कृषि, फसलों, पशुधन और स्थानीय आजीविका के अन्य साधनों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया. टीम ने निरीक्षण के दौरान आपदा के समय की गई भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रयों की उपलब्धता जैसे राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी ली. टीम लीडर आर प्रसन्ना ने कहा कि आपदा प्रभावितों के जान–माल को हुए नुकसान की जानकारी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ली जा रही है. टीम प्रभावितों के मकान, आजीविका, जमीनों, फसलों आदि परिसंपत्तियों को हुए नुकसान से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. उसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी.

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने कहा यह निरीक्षण आपदा प्रबंधन और प्रभावित लोगों को त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. टीम अपनी सिफारिशों की विस्तृत रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी. जिस पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा. टीम का यह दौरा आपदा के बाद पुनर्निर्माण और जन जीवन बहाली सुनिश्चित करने तथा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों का हिस्सा है.

चमोली में केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम ने संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय आर प्रसन्ना के नेतृत्व में थराली ,चेपडों ,सोल घाटी समेत अन्य आपदाग्रस्त क्षेत्रो का हवाई सर्वेक्षण किया. हवाई सर्वेक्षण के बाद अंतर मंत्रालय की केंद्रीय टीम ने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी के साथ राजकीय पॉलिटेक्निक कुलसारी में आपदा से हुए नुकसान के आंकलन पर विस्तृत चर्चा की. चर्चा के दौरान जिलाधिकारी चमोली संन्दीप तिवारी ने जिले के नंदानगर ,थराली, चेपडों ,देवाल में आपदा से हुए नुकसान औऱ विभागीय परिसम्पतियों की क्षति का प्रस्तुतिकरण किया.

पढ़ें---

Last Updated : September 8, 2025 at 5:38 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तरकाशी धराली आपदाउत्तरकाशी केंद्रीय निरीक्षण टीमउत्तरकाशी में केंद्रीय निरीक्षण टीमUTTARKASHI DHARALI DISASTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

उत्तराखंड में हेलमेट न पहनने पर एक शख्स का 42 बार चालान, ऐसे लोगों के खिलाफ RTO ने ढूंढा नया इलाज!

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

आजकल हार्ट अटैक का खतरा क्यों बढ़ रहा है? जाने-माने हार्ट डॉक्टर से जानें इसके कारण और बचाव के तरीके

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.