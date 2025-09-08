ETV Bharat / state

उत्तरकाशी के आपदाग्रस्त इलाकों में पहुंची केंद्रीय टीम, चमोली में किया हवाई सर्वे, प्रभावितों से भी मिली.

उत्तरकाशी/चमोली: केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए गठित उच्च-स्तरीय अंतर-मंत्रालय केंद्रीय टीम (IMCT) का गठन किया गया है. सोमवार को केंद्रीय टीमों ने उत्तरकाशी रे धराली-हर्षिल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थलीय निरीक्षण किया. इसके साथ ही केंद्रीय टीम ने चमोली जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया. टीम ने थराली बाजार के भूस्खलन क्षेत्र का भी जायजा लिया.

अंतर मंत्रालय केंद्रीय टीम के सुंयुक्त सचिव भारत सरकार के आर. प्रसन्ना, सदस्य निदेशक वित्त शैलेश कुमार, मुख्य अभियंता पंकज सिंह, उपनिदेशक विकास सचान ने धराली ह​र्षिल आपदा प्रभावित का दौरान किया. इस दौरान उन्होंने धराली आपदा में प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत स्थानीय अधिकारियों और प्रभावित लोगों के साथ बातचीत कर स्थिति की समीक्षा की. स्थानीय लोगों ने टीम के समक्ष अपनी समस्याएं रखी. उनके निराकरण किए जाने का अनुरोध किया. आपदा प्रभावित लोगों ने उनके मकानों, होटलों, बगीचों, फसलों और व्यवसायों सहित विभिन्न परिसंपत्तियों को हुए नुकसान की जानकारी दी. साथ ही टीम से पुनर्वास, रोजगार, पुर्नस्थापन और परिस्थिति क्षतिपूर्ति जल्द उपलब्ध कराने की मांग की.

निरीक्षण के दौरान टीम ने बुनियादी ढांचे की क्षति, सड़कों, पुलों, सार्वजनिक भवनों, बिजली एवं जल आपूर्ति लाइनों को हुए नुकसान के आकलन के साथ साथ कृषि, फसलों, पशुधन और स्थानीय आजीविका के अन्य साधनों को हुए नुकसान का जायज़ा लिया. टीम ने निरीक्षण के दौरान आपदा के समय की गई भोजन, पेयजल, चिकित्सा सहायता और अस्थायी आश्रयों की उपलब्धता जैसे राहत बचाव कार्यों की जानकारी भी ली. टीम लीडर आर प्रसन्ना ने कहा कि आपदा प्रभावितों के जान–माल को हुए नुकसान की जानकारी स्थानीय प्रशासन के माध्यम से ली जा रही है. टीम प्रभावितों के मकान, आजीविका, जमीनों, फसलों आदि परिसंपत्तियों को हुए नुकसान से संबंधित रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी. उसके बाद राहत पैकेज की घोषणा की जाएगी.