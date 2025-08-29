ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में आपदा, चमोली में मलबे में दबने से दंपति की मौत, रुद्रप्रयाग में बादल फटा, कई लोग लापता - UTTARAKHAND DISASTER LIVE UPDATE

UTTARAKHAND DISASTER LIVE UPDATE
उत्तराखंड में आपदा (Photo courtesy- District Administration)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 29, 2025 at 12:09 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 1:54 PM IST

उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी गढ़वाल जिलों में अतिवृष्टि और बादल फटने के कारण भीषण प्राकृतिक आपदा आई है. चमोली जिले के देवाल ब्लॉक स्थित मोपाटा गांव में लैंडस्लाइड के मलबे में पति पति दब गए थे. कई घंटे की मशक्कत के बाद दोनों के शव बरामद हो गए हैं. यहां दो लोग भूस्खलन की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं. घायलों को देवाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. इधर रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार तहसील में रात को बादल फटने से भारी तबाही मची है. यहां कई लोग आपदा के बाद से लापता हैं. कई घरों को नुकसान पहुंचा है. अनेक वाहन मलबे में दब और बह गए हैं. टिहरी गढ़वाल जिले के बूढ़ाकेदार इलाके में भी बादल फटा है. यहां भी काफी नुकसान हुआ है. यहां बाल गंगा और धर्म गंगा नदियां उफान पर हैं.

LIVE FEED

1:51 PM, 29 Aug 2025 (IST)

रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार स्थित छेनागाड़ में रेस्क्यू टीमें कड़ी मशक्कत के बाद पहुंच गई हैं. ये इलाका आपदा से तबाह हो गया है. रुद्रप्रयाग पुलिस ने जानकारी दी है कि छेनागाड़ में फंसी विश्वनाथ की बस के ड्राइवर और कंडक्टर सहित आसपास फंसे लोगों का डीडीआरएफ (जिला आपदा प्रतिवादन बल) रुद्रप्रयाग की टीम द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भिजवाया गया है. सभी रेस्क्यू टीमें आपसी समन्वय के साथ रेस्क्यू कार्य में लगी हैं.

12:54 PM, 29 Aug 2025 (IST)

बसुकेदार आपदा में 1 महिला की मौत, 8 लापता

रुद्रप्रयाग के बसुकेदार तहसील में बादल फटने से आई आपदा को लेकर जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने अपडेट दिया है. डीएम के अनुसार इस आपदा में एक महिला की मौत हो चुकी है. 8 लोग मिसिंग हैं.

UTTARAKHAND DISASTER LIVE UPDATE
आपदा के बाद मलबे में बरी बस और अन्य वाहन (Photo courtesy- District Administration)

12:41 PM, 29 Aug 2025 (IST)

केदारनाथ हाईवे पर पड़ी दरारें

बसुकेदार क्षेत्र के आपदाग्रस्त इलाकों को जोड़ने वाला मार्ग छेनागाड़ से होकर गुजरता है. ये लिंक मार्ग जगह जगह बंद है. इस कारण रेस्क्यू टीमों को कई किमी पैदल चलना पड़ रहा है. उधर केदारनाथ हाईवे के विजयनगर में पड़ी लम्बी दरार. मन्दाकिनी नदी से हो रहा कटाव. इधर केदारनाथ हाईवे के डोलिया देवी के पास टूटा पहाड़.

12:36 PM, 29 Aug 2025 (IST)

भारी बारिश से हरिद्वार में जलभराव

मूसलाधार बारिश के चलते हरिद्वार पूरी तरह जलमग्न हो गया है. हरिद्वार के विभिन्न क्षेत्रों में जगह-जगह जल भराव की समस्या से लोगों को दो-चार होना पड़ा है. जलभराव के चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है. रानीपुर मोड़ पर जहां कई फीट पानी देखने को मिला है उसी में से वाहनों का और पैदल लोगों का आना जाना हो रहा है. ज्वालापुर के पीठ बाजार में सड़कों पर पानी बहता दिखाई दिया है. ऋषिकुल के निकट बरसाती नाला भी उफान पर है. इसके चलते वहां रहने वाले लोगों के घरों में पानी भर गया है, जिससे उनका काफी घरेलू सामान खराब हुआ है. हरिद्वार की सड़कों पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया है. शिव मूर्ति चौक के निकट सड़कों पर पानी बहता हुआ दिखाई दिया है. जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज सुबह ही यहां के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए थे जिससे बारिश में बच्चों को जरूर कुछ राहत मिली है.

12:29 PM, 29 Aug 2025 (IST)

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अतिवृष्टि, बादल फटने और लैंडस्लाइड से प्रभावित इलाकों की स्थिति पर खुद नजर रख रहे हैं. सीएम ने बताया कि शासकीय आवास पर आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक में आपदा सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जनपद रुद्रप्रयाग के तहसील बसुकेदार क्षेत्र के बड़ेथ डुंगर तोक, जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र एवं नैनीताल, बागेश्वर, टिहरी में अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की. इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए. साथ ही प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता राशि पहुंचाने के साथ ही संवेदनशीलता व तत्परता के साथ हर आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए. अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र सुचारू और हर आवश्यक संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने समेत अन्य जनपदों में भी पूरे मानसून सीजन में अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देशित किया. प्रदेश सरकार हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी है और प्रभावितों को हरसंभव सहायता व संरक्षण प्रदान किया जाएगा.

12:23 PM, 29 Aug 2025 (IST)

बसुकेदार में 200 लोगों को सुरक्षित स्थान पर लाया गया

रुद्रप्रयाग के डीएम प्रतीक जैन ने बताया कि एसडीआरएफ की टीम ने बसुकेदार के तालजामण में रेस्क्यू शुरू कार्य शुरू कर दिया है. यहां बादल फटने के बाद जगह जगह मार्ग टूट गए है. SDRF रेस्क्यू टीम प्रभावित क्षेत्र में पहुंच चुकी है. मौके पर लगभग 200 लोग सरकारी स्कूल में सुरक्षित स्थान पर आ गए हैं. गदेरे के पार दो तीन परिवार फंसे हैं, जिन्हें SDRF टीम द्वारा निकालने का प्रयास किया जा रहा है.

