दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला, जानिए कितनी चांदी के बराबर एक किलो की कीमत, फायदे गिनते-गिनते थक जाएंगे - cardamom price in hindi

cardamom price in hindi: हैदराबादः आज हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे तीसरे महंगे मसाले के बारे में. वैनिला और केसर के बाद इसे ही दुनिया का तीसरा सबसे महंगा मसाला कहा गया है. अगर मौजूदा समय में इसकी तुलना चांदी की कीमत से की जाए तो करीब 50 ग्राम चांदी के बदले इस मसाले की एक किलो की कीमत है. मौजूदा समय में एक किलो चांदी की कीमत करीब 90 हजार से 94 हजार के बीच चल रही है. इस लिहाज से 50 ग्राम चांदी के भाव मौजूदा समय में करीब 4500-4700 रुपए के बीच चल रहे है. अब अगर इस कीमत से इस मसाले की तुलना की जाए तो इतनी ही कीमत में यह एक किलो मसाला मिलेगा. इस मसाले के सेवन के ढेरो फायदे हैं. चलिए आगे जानते हैं इस बारे में.

भारतीय बाजार में हरी इलाइची की कीमत कितनी है? (What is the price of green cardamom in Indian market)

दरअसल हम बात कर रहे हैं इलाइची के बारे में. मौजूदा समय में देश की थोक मंडी में इलाइची के भाव दो लाख से तीन लाख रुपए प्रति क्विंटल के बीच चल रहे हैं. वहीं बात अगर हम फुटकर बाजार की करें तो इसकी कीमतें तीन हजार से 4500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी हैं. बीते एक वर्ष में इसकी कीमत में 35 फीसदी तक इजाफा हुआ है. भारत में सबसे ज्यादा इलाइची की नीलामी तमिलनाडु और केरल में होती है.

cardamom price in hindi (PHOTO CREDIT: SOCIAL MEDIA)

इलाइची के सेवन के क्या फायदे हैं? (Cardamom Health Benefits in Hindi)

इलाइची माउथ फ्रेशनर का सबसे अच्छा स्त्रोत है.

इसे खाने से खाना पचाने में काफी मदद मिलती है.

बड़ी इलाइची हार्ट अटैक से बचाव में यह काफी कारगर होती है.

इलाइची गले की खराश को भी कम करती है.

मुख की दुर्गंध की समस्या को भी इससे खत्म किया जा सकता है.

इसमें मौजूद पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखते हैं.

गैस, एसिडिटी या पेट की समस्याओं में यह काफी कारगर है.

इसमें कार्बोहाइड्रेट, डाइटरी फाइबर, कैल्शियम, पोटैशियम, मैग्नीशियम, आयरन और फॉस्फोरस पाए जाते हैं.

यह मुंह के छालों में भी बहुत मददगार होती है.

(नोटः इस आर्टिकल का उद्देश्य जानकारी साझा करना है न कि चिकित्सीय सलाह देना. किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चिकित्सक से जरूर सलाह कर लें)

