IIT JEE Advanced: परीक्षा में आज भूलकर भी न करें ये गलती वरना मेहनत पर फिर जाएगा पानी, ध्यान रखें ये खास बातें - iit jee advanced

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 26, 2024, 6:58 AM IST | Updated : May 26, 2024, 8:49 AM IST

IIT JEE Advanced ( photo credit: etv bharat )

हैदराबादः IIT JEE Advanced 2024 की परीक्षा आज देश के 222 शहरों में होगी. दो पालियों में होने वाली परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राओं को कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखना होगा. दरअसल, आईआईटी मद्रास द्वारा यह परीक्षा आयोजित की जा रही है. पहली पाली की परीक्षा सुबह नौ बजे से 12 बजे तक होगी. वहीं दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक होगी. देश के 222 शहरों में इस परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं. इस परीक्षा का परिणाम 9 जून को जारी किया जाएगा. कुछ खास बातों का विशेष ध्यान रखें (IIT JEE Advanced 2024 Do's and Don'ts) स्टूडेंट्स को पहले पेपर के लिए सुबह 7 बजे परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है.

स्टूडेंट को कप्यूटर व परीक्षा डेस्क 8.30 बजे तक आवंटित कर दी जाएगी.

परीक्षा शुरू होने पहले स्टूडेंट रोल नंबर वर जन्मतिथि की मदद से लॉगिन पढ़ सकेंगे.

स्टूडेंट को दोनों पालियों के पेपर के बीच 2.30 घंटे का समय दिया जाएगा.

अगर आप परीक्षा केंद्र से दूर हैं तो समय पर पहुंचने की तैयारी करें. स्टूडेंट क्या साथ में ले जाएं क्या न ले जाएं (IIT JEE Advanced 2024 Do's and Don'ts) स्टूडेंट को अतिरिक्त फोटो ले जाने की जरूरत नहीं है.

प्रवेश पत्र के साथ आईडी प्रूफ, स्कूल आईडी, पैन कार्ड आदि जरूर रख लें.

पीने के पानी के लिए पारदर्शी बोतल साथ ले जाएं.

किसी भी तरह का मोबाइल या अन्य कोई गैजेट न ले जाएं.

रिंग, ताबीज, अंगूठी आदि घर पर उतारकर जाएं.

जूतों की जगह चप्पल या सैंडल पहनकर जाएं. ये बातें भी ध्यान रखें (IIT JEE Advanced 2024 exam tips) परीक्षा के दौरान हड़बड़ाएं व घबराए नहीं मन शांत कर पेपर पढ़ें.

परीक्षा में जिन प्रश्नों के उत्तर अच्छे से आते हैं उन्हें पहले सॉल्व करें.

परीक्षा के दौरान 2.30 घंटे की अवधि मिलने के दौरान रिवीजन जरूर कर लें.

हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट तरीके से लिखें ताकि एग्जामनर को समझ में आ जाएं. ये भी पढ़ेंः जेईई मेंस: लखनऊ के आयुष्मान मिश्रा ने हासिल किए 99.99 परसेंटाइल तो सानवी को मिले 99.93

Last Updated : May 26, 2024, 8:49 AM IST