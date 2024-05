ETV Bharat / state

शाहबाद घाटी में अज्ञात गाड़ी ने तेंदुए के मारी टक्कर, मौके पर हुई मौत - Leopard Accident In Baran

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 20, 2024, 10:13 AM IST | Updated : May 20, 2024, 10:20 AM IST

ज्ञात वाहन की टक्कर से एक तेंदुए की मौत ( फोटो : ईटीवी भारत )

बारां. जिले के वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक सोमवार को एक बुरी खबर सामने आई है. रविवार देर रात को शाहबाद घाटी में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में शोक की लहर है. इसको लेकर अब वन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं. अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लिया. डीएफओ अनिल यादव ने बताया कि रविवार देर रात को मुंडियर टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में ले लिया है. पैंथर के शव को जलाकर नष्ट किया जाएगा. सुरक्षा इंतजामों को लेकर उन्होंने कहा कि हम तार फेंसिंग नहीं करा सकते क्योंकि वन्य जीवों का विचरण इधर से उधर बंद हो जाएगा, इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिलकर वन्य जीव क्षेत्र में वाहनों की गति को कम किया जाएगा. इसे भी पढ़ें- जोधपुर के रिहायशी इलाके में नजर आया तेंदुआ, वन विभाग ने भेजी टीमें वहीं उन्होंने कहा कि एनएचएआई से बात करके वन्य जीव क्षेत्र में साइन बोर्ड लगवाए जाएंगे ताकि वाहन चालक अपने वाहन की गति को धीमी रखें. शाहबाद घाटी क्षेत्र में जगह-जगह वन्य जीव क्षेत्र के साइन बोर्ड लगवाए जाएंगे ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके. पैंथर की मौत की सूचना पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

बारां. जिले के वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक सोमवार को एक बुरी खबर सामने आई है. रविवार देर रात को शाहबाद घाटी में अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत हो गई है, जिससे वन्य जीव प्रेमियों में शोक की लहर है. इसको लेकर अब वन विभाग पर भी सवाल उठ रहे हैं. अज्ञात वाहन की टक्कर से तेंदुए की मौत के बाद वन विभाग भी सक्रिय हो गया है. सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के शव को कब्जे में लिया. डीएफओ अनिल यादव ने बताया कि रविवार देर रात को मुंडियर टोल प्लाजा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से एक पैंथर की मौत हो गई है. वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और शव को कब्जे में ले लिया है. पैंथर के शव को जलाकर नष्ट किया जाएगा. सुरक्षा इंतजामों को लेकर उन्होंने कहा कि हम तार फेंसिंग नहीं करा सकते क्योंकि वन्य जीवों का विचरण इधर से उधर बंद हो जाएगा, इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी से मिलकर वन्य जीव क्षेत्र में वाहनों की गति को कम किया जाएगा. इसे भी पढ़ें- जोधपुर के रिहायशी इलाके में नजर आया तेंदुआ, वन विभाग ने भेजी टीमें वहीं उन्होंने कहा कि एनएचएआई से बात करके वन्य जीव क्षेत्र में साइन बोर्ड लगवाए जाएंगे ताकि वाहन चालक अपने वाहन की गति को धीमी रखें. शाहबाद घाटी क्षेत्र में जगह-जगह वन्य जीव क्षेत्र के साइन बोर्ड लगवाए जाएंगे ताकि वन्य जीवों की सुरक्षा हो सके. पैंथर की मौत की सूचना पर आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए और मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

Last Updated : May 20, 2024, 10:20 AM IST