ETV Bharat / sports

दिल्ली और लखनऊ के बीच आज होगा करो या मरो वाला मुकाबला, जानें कैसी होगी दोनों टीमों की प्लेंइग-11 - IPL 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2024, 6:30 AM IST | Updated : May 14, 2024, 6:53 AM IST

दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ( IANS PHOTOS )

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2024 का 64वां मैच आज यानी 14 मई (मंगलवार) को खेला जाने वाला है. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में दिल्ली कैपिट्ल्स के लिए कप्तान ऋषभ पंत एक मैच के बैन के बाद वापसी करने वाले हैं. लखनऊ और दिल्ली के लिए ये मैच कारो या मरो वाला होगा, जो टीम इस मैच को जीतेगी उसके प्ले ऑफ में पहुंचे के चांस जिंदा रहेंगे वहीं, हारने वाली टीम का प्लेऑफ का सफर लगभग खत्म हो जाएगा. दिल्ली और लखनऊ का इस सीजन अब तक का सफर

दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन 13 मैच खेले हैं. उसे 7 मैचों में हार मिली जबकि उसे 6 मैचों में जीत मिली है. वो 12 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर बनी हुई है. दिल्ली कैपिटल्स के पास अंतिम मैच ही बचा हुआ है. लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 12 मैच खेले हैं. इस दौरान उसे 6 मैचों में जीत और 6 मैचों में हार मिली है. इस समय टीम के कुल 12 अंक है और वो प्वाइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर मौजूद हैं. DC vs LSG हेड टू हेड

दिल्ली और लखनऊ के बीच अब तक कुल 4 मैच खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैचों में जीत हासिल की है जबकि उसे 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 1 मैचों में ही जीत मिली है. उसे लखनऊ से 3 मैचों हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में दिल्ली पर लखनऊ का पलड़ा भारी रहा है. पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने के लिए मिलता है. इस पिच पर बल्लेबाज एक बार सेट हो गए तो आसानी से बड़े शॉट लगा सकते हैं. इस मैदान की बाउंड्री छोटी हैं और यहां पर आउटफील्ड तेज है. ऐसे में बल्लेबाज आसानी से शॉट लगा सकते हैं. इस पिच पर नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों की भी थोड़ी मदद मिलती है. तो वहीं स्पिन गेंदबाज भी पुरानी गेंद के साथ बल्लेबाजों का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं. इस पिच पर आईपीएल 2024 में कई मैचों में 200 प्लस का स्कर भी बन गया है. दिल्ली की ताकत और कमजोरी

दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी पिछले मैच में उनकी कमजोरी बन गई थी क्योंकि टीम में कप्तान ऋषभ पंत नहीं थे. अब ऋषभ पंत एक बार फिर टीम में वापसी कर टीम की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगे. टीम को जेक फ्रेजर-मैकगर्क, ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स मजबूती प्रदान कर रहे हैं. इस टीम की ताकत उनकी गेंदबाजी है. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव अपनी स्पिन गेंदों के साथ बल्लेबाजों को नचाते हैं तो वहीं, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद तेज गति से बल्लेबाजों को होश उड़ाते हैं. लखनऊ की ताकत और कमोजरी

लखनऊ की ताकत उनकी बल्लेबाजी है. टीम के पास क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने रूप में धमाकेदार बल्लेबाज मौजूद हैं. टीम का स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफी कमजोर नजर आ रहा है. रवि विश्नोई विकेट नहीं चटका पा रहे हैं. तो वहीं तेंज गेंदबाजी में भी टीम के पास कोई बड़ा नाम नहीं है. इस सीजन मोहसिन खान आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं. टीम के लिए बस यश ठाकुर ही गेंद से कुछ विकेट हासिल कर पाए हैं. DC vs LSG की संभावित प्लेइंग-11 दिल्ली कैपिटल्स - जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, शाई होप, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, गुलबदीन नईब, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद. लखनऊ सुपर जायंट्स - क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, क्रुणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, यश ठाकुर. ये भी पढ़ें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकली आग, बदोनी ने भी किया कमाल, देखिए मैच के टॉप मोमेंट्स - IPL 2024

SRH Vs LSG: हैदराबाद ने लखनऊ को 10 विकेट से रौंदा, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने खेलीं तूफानी पारी - IPL 2024

नई दिल्ली: दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2024 का 64वां मैच आज यानी 14 मई (मंगलवार) को खेला जाने वाला है. ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैच में दिल्ली कैपिट्ल्स के लिए कप्तान ऋषभ पंत एक मैच के बैन के बाद वापसी करने वाले हैं. लखनऊ और दिल्ली के लिए ये मैच कारो या मरो वाला होगा, जो टीम इस मैच को जीतेगी उसके प्ले ऑफ में पहुंचे के चांस जिंदा रहेंगे वहीं, हारने वाली टीम का प्लेऑफ का सफर लगभग खत्म हो जाएगा. दिल्ली और लखनऊ का इस सीजन अब तक का सफर

दिल्ली कैपिटल्स ने इस सीजन 13 मैच खेले हैं. उसे 7 मैचों में हार मिली जबकि उसे 6 मैचों में जीत मिली है. वो 12 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर बनी हुई है. दिल्ली कैपिटल्स के पास अंतिम मैच ही बचा हुआ है. लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करें तो उन्होंने अब तक 12 मैच खेले हैं. इस दौरान उसे 6 मैचों में जीत और 6 मैचों में हार मिली है. इस समय टीम के कुल 12 अंक है और वो प्वाइंट्स टेबल में सातवें नंबर पर मौजूद हैं. DC vs LSG हेड टू हेड

दिल्ली और लखनऊ के बीच अब तक कुल 4 मैच खेले गए हैं. इस दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3 मैचों में जीत हासिल की है जबकि उसे 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है. दिल्ली कैपिटल्स की टीम को 1 मैचों में ही जीत मिली है. उसे लखनऊ से 3 मैचों हार का सामना करना पड़ा है. ऐसे में दिल्ली पर लखनऊ का पलड़ा भारी रहा है. पिच रिपोर्ट

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम की पिच की बात करें तो यहां पर बल्लेबाजों का दबदबा देखने के लिए मिलता है. इस पिच पर बल्लेबाज एक बार सेट हो गए तो आसानी से बड़े शॉट लगा सकते हैं. इस मैदान की बाउंड्री छोटी हैं और यहां पर आउटफील्ड तेज है. ऐसे में बल्लेबाज आसानी से शॉट लगा सकते हैं. इस पिच पर नई गेंद के साथ तेज गेंदबाजों की भी थोड़ी मदद मिलती है. तो वहीं स्पिन गेंदबाज भी पुरानी गेंद के साथ बल्लेबाजों का शिकार करते हुए दिखाई देते हैं. इस पिच पर आईपीएल 2024 में कई मैचों में 200 प्लस का स्कर भी बन गया है. दिल्ली की ताकत और कमजोरी

दिल्ली की टीम की बल्लेबाजी पिछले मैच में उनकी कमजोरी बन गई थी क्योंकि टीम में कप्तान ऋषभ पंत नहीं थे. अब ऋषभ पंत एक बार फिर टीम में वापसी कर टीम की बल्लेबाजी को मजबूती प्रदान करेंगे. टीम को जेक फ्रेजर-मैकगर्क, ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स मजबूती प्रदान कर रहे हैं. इस टीम की ताकत उनकी गेंदबाजी है. अक्षर पटेल और कुलदीप यादव अपनी स्पिन गेंदों के साथ बल्लेबाजों को नचाते हैं तो वहीं, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा और खलील अहमद तेज गति से बल्लेबाजों को होश उड़ाते हैं. लखनऊ की ताकत और कमोजरी

लखनऊ की ताकत उनकी बल्लेबाजी है. टीम के पास क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन ने रूप में धमाकेदार बल्लेबाज मौजूद हैं. टीम का स्पिन गेंदबाजी डिपार्टमेंट काफी कमजोर नजर आ रहा है. रवि विश्नोई विकेट नहीं चटका पा रहे हैं. तो वहीं तेंज गेंदबाजी में भी टीम के पास कोई बड़ा नाम नहीं है. इस सीजन मोहसिन खान आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं. टीम के लिए बस यश ठाकुर ही गेंद से कुछ विकेट हासिल कर पाए हैं. DC vs LSG की संभावित प्लेइंग-11 दिल्ली कैपिटल्स - जेक फ्रेजर-मैकगर्क, अभिषेक पोरेल, शाई होप, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), ट्रिस्टन स्टब्स, गुलबदीन नईब, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, ईशांत शर्मा, खलील अहमद. लखनऊ सुपर जायंट्स - क्विंटन डी कॉक, केएल राहुल (विकेटकीपर/कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, दीपक हुडा, निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, क्रुणाल पांड्या, मैट हेनरी, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, यश ठाकुर. ये भी पढ़ें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के बल्ले से निकली आग, बदोनी ने भी किया कमाल, देखिए मैच के टॉप मोमेंट्स - IPL 2024

SRH Vs LSG: हैदराबाद ने लखनऊ को 10 विकेट से रौंदा, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने खेलीं तूफानी पारी - IPL 2024

Last Updated : May 14, 2024, 6:53 AM IST