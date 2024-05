टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, रोहित शर्मा को कमान; केएल राहुल बाहर - T20 World Cup 2024

Updated : May 1, 2024, 12:24 AM IST

By ETV Bharat Hindi Team

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है. वहीं, हरफनमौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को उपकप्तान बनाया गया है. विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल को टीम से बाहर कर दिया गया है. रोहित-यशस्वी करेंगे ओपनिंग

टी20 वर्ल्ड कप के लिए घोषित टीम इंडिया का बल्लेबाजी आक्रमण काफी मजबूत नजर आ रहा है. कप्तान रोहित शर्मा के साथ बाएं हाथ के धाकड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आयेंगे. इनके अलावा टीम में विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, संजू सैमसन और ऋषभ पंत को स्पेशलिस्ट बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया है. टीम में 4 ऑलराउंडर खिलाड़ी

बीसीसीआई द्वारा घोषित की गई टीम में 4 हरफनमौला खिलाड़ियों- हार्दिक पांड्या (जो टीम के उप कप्तान भी हैं), शिवम दुबे, रविंद्र जड़ेजा और अक्षर पटेल को शामिल किया गया है. जो गेंद और बल्ले दोनों से विरोधी टीम को अकेले दम पर हराना का माद्दा रखते हैं. बुमराह को तेज गेंदबाजी की कमान

टीम इंडिया के तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में होगी. जिन्हें अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह का मजबूत साथ मिलेगा. आईपीएल 2024 में बुमराह और अर्शदीप ने अपनी गेंदबाजी से कहर ढहाया है. हालांकि, सिराज अपना प्रभाव डालने में नाकाम रहे हैं. टीम में 3 स्पिनरों को जगह

वेस्टइंडीज की धीमी पीचों को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन कमेटी ने 3 स्पिनरों को टीम में जगह दी है. युजवेंद्र चहल की काफी समय बाद टीम में वापसी हुई है. इनके अलावा चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव और अक्षर पटेल टीम की स्पिन गेंदबाजी को मजबूती प्रदान करेंगे. पंत-सैमसन विकेटकीपर के तौर पर शामिल

बीसीसीआई ने विकेटकीपर के तौर पर टीम में ऋषभ पंत और संजू सैमसन पर भरोसा जताया है और केएल राहुल को टीम से बाहर कर दिया है. आईपीएल 2024 में शानदार प्रदर्शन कर रहे पंत भीषण सड़क हादसे में चोटिल होने के बाद से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करेंगे. वहीं, सैमसन के बल्ले से भी आईपीएल में जमकर रन निकल रहे हैं. T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), हार्दिक पांड्या (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रविंद्र जड़ेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह. ट्रैवलिंग रिजर्व : शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान ये भी पढ़ें :- दक्षिण अफ्रीका ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की घोषित, बावुमा बाहर; मार्कराम को कमान

Last Updated : May 1, 2024, 12:24 AM IST