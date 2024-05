वैशाख कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि, दान करें व शुभ कार्यों की बनाएं योजना - 5 May Panchang

हैदराबाद : आज 5 मई रविवार के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि है. इस तिथि पर शुभ ग्रह शुक्र का अधिकार है. यह दिन दान देने के लिए अच्छा माना जाता है. इस दिन शुभ कार्यों की योजना बनाई जाना चाहिए. आज वरुथिनी एकादशी का पारण और प्रदोष व्रत है. प्रदोष व्रत के दिन ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप व भगवान शिव का जलाभिषेक करें.

विवाह आदि के लिए अनुकूल है नक्षत्र : आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में रहेगा.यह नक्षत्र मीन राशि 3:20 डिग्री से लेकर 16:40 तक फैला हुआ है. इसके देवता अहिर्बुध्न्य हैं,जो एक नाग देवता है. इस नक्षत्र का स्वामी ग्रह शनि है. कुएं खोदने, नींव या शहर बनाने, प्रायश्चित अनुष्ठान करने, पेड़ लगाने, राज्याभिषेक, भूमि खरीदने, मेधावी कर्म, बीज बोने, देवताओं की स्थापना मंदिर के निर्माण, विवाह या किसी अन्य गतिविधि के लिए अनुकूल है.

आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 17:30 से 19:08 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो,तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.