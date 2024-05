आज है वैशाख शुक्ल पक्ष द्वादशी व प्रदोष व्रत, नई योजना बनाने के लिए अच्छी है तिथि - PRADOSH VRAT 20 MAY PANCHANG

हैदराबाद : आज 20 मई सोमवार के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि है. भगवान विष्णु के द्वारा इस तिथि का नियंत्रण होता है. नई योजना बनाने और रणनीति विकसित करने, धन दान करने और उपवास करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है. आज मोहिनी एकादशी का पारण है. आज प्रदोष व्रत भी है. Pradosh Vrat व सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक व ॐ नमः शिवाय मंत्र का जाप करें.

यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र : Pradosh Vrat के दिन चंद्रमा कन्या राशि और चित्रा नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कन्या राशि में 23:20 से लेकर तुला राशि में 6:40 डिग्री तक फैला है. इसके देवता विश्वकर्मा है और नक्षत्र स्वामी मंगल है. यह नर्म प्रकृति का नक्षत्र है. किसी भी तरह की दोस्ती की शुरुआत करने, कामुक संबंधों के साथ, ललित कला आदि सीखने और यात्रा करने के लिए यह नक्षत्र अच्छा है.

प्रदोष व्रत (ETV Bharat)

आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 07:36 से 09:16 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए. 20 may panchang , Worship shiv ji , Mohini Ekadashi paran . 20 may 2024 panchang , vrat , muhurta , Mohini Ekadashi , pradosh vrat 2024 , pradosh vrat kab hai , pradosh vrat , pradosh vrat 2024 , Pradosh vrat 20 May panchang