शत्रु राशि में सूर्य-गुरू के गोचर से इन राशियों को रहना होगा सावधान - Sun In Taurus

हैदराबाद : मेष : सूर्य का प्रवेश अब वृषभ राशि में होगा. इस दौरान आपकी वाणी अहंकार भरी हो सकती है. परिवार के साथ भी मतभेद उभरेंगे, लेकिन धन की दृष्टि से समय अच्छा रहेगा.

वृषभ : वृषभ संक्रांति से एक महीने तक आप अहंकारी रह सकते हैं. हालांकि इस दौरान आपकी कई समस्याएं सुलझेंगी. बिजनेस पार्टनर के साथ बहस हो सकती है. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद बढ़ेंगे.

मिथुन : सूर्य अब आपकी राशि से बारहवें स्थान में जाएंगे. पुरानी बीमारी दूर होगी. कुछ नए अवसर भी आपको मिल सकते हैं. इस दौरान स्वास्थ्य और खर्चों का ध्यान रखें.

कर्क : सूर्य के वृषभ राशि में रहने तक आपकी इनकम बढ़ सकती है. काम के सिलसिले में कई लोगों से मुलाकात होगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढे़गी. काम से लाभ होगा. इस दौरान दोस्तों के साथ आप कहीं बाहर जा सकते हैं.

सिंह : सूर्य के वृषभ राशि में जाने से आपके व्यवसाय पर इसका असर पड़ेगा. पारिवारिक वातावरण काफी अच्छा होगा. पिता से आपको लाभ होगा और कार्यस्थल पर भी कुछ नई जवाबदारी आपको मिल सकती है.

कन्या : वृषभ संक्रांति से एक महीने का समय आपके लिए पिता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाला होगा. आपको कोई चिंता भी हो सकती है. भाई-बहनों के साथ आपके संबंध मधुर होंगे. आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं.

तुला : तुला राशि के लिए एक महीने का समय अब सावधानी रखने वाला होगा. आपको किसी संक्रामक रोग होने की आशंका बनी रहेगी. इस दौरान ससुराल पक्ष से बहस की आशंका बनी रहेगी.

वृश्चिक : सूर्य का वृषभ राशि में आना वृश्चिक राशि के लिए मध्यम फलदायक रहेगा. इस दौरान आपको अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा. कई बार आप गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं.

धनु : सूर्य का वृषभ राशि में जाना आपके लिए फायदेमंद होगा. इस दौरान शत्रु पक्ष कमजोर होगा. कार्यस्थल पर भी आपके साथी आपका सहयोग करेंगे. आप लोन लेने के लिए भी जा सकते हैं.

मकर : सूर्य का वृषभ राशि में जाना आपके लिए शुभ रहेगा. विद्यार्थियों को किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है. प्रेम जीवन में आपको संतुष्टि प्राप्त होगी. इस दौरान आय बढ़ाने के लगातार प्रयास करेंगे.

कुंभ : वृषभ संक्रांति से एक महीने तक जमीन-जायदाद के काम में आपको सावधानी रखना होगी. माता के स्वास्थ्य की चिंता होगी. आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं.

मीन : सूर्य का वृषभ राशि में प्रवेश आपके पराक्रम को बढ़ाएगा. भाग्य आपका साथ देगा. छोटे भाई-बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे. आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं. धार्मिक गतिविधि का हिस्सा बनेंगे.