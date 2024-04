गोचर में सूर्य देव हुए उच्च के, अब इन राशियों का चमकेगा भाग्य और मिलेगा मान-सम्मान - Surya rashi parivartan

हैदराबाद : मेष संक्रांति से एक महीना आप काफी उत्साहित रहेंगे. हालांकि इस दौरान मेष राशि को अपने पिता से मतभेद होने की आशंका बनी रह सकती है. आंखों की समस्या भी हो सकती है. स्किन प्रॉब्लम का ध्यान रखें.

वृषभ :

सूर्य एक महीने तक मेष राशि में रहेंगे. विदेश से जुड़े आपके कई कार्य बनेंगे. विरोधी पर आप विजयी होंगे. आपकी उन्नति के रास्ते खुलेंगे. इस दौरान आप किसी तरह का लोन भी ले सकते हैं.

मिथुन :

सूर्य संक्रांति से एक महीने तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा. इस दौरान आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी. इस दौरान आप कई सरकारी लोगों से संबंध बनाकर रखेंगे.

कर्क :

मेष राशि में सूर्य के आने से उन्नति के रास्ते खुलेंगे. इस दौरान जॉब और बिजनेस में फायदा होगा. यदि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े काम आप करना चाहते हैं, तो इस दौरान आपको फायदा होगा.

सिंह :

सूर्य संक्रांति से एक महीने तक का समय आपके लिए मध्यमफलदायक है. आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप कई तरह की धार्मिक यात्राएं भी कर सकते हैं. इस दौरान भाग्य आपका साथ देगा लेकिन आपको काम करते रहना होगा.

कन्या :

सूर्य के मेष राशि में आने से कन्या राशि के लोगों को सावधानी रखना होगी. इस दौरान आपको दुर्घटना का भय रहेगा. इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग ध्यान से करें. अभी निवेश करने की योजना हो, तो आपको बेहद ध्यान से करना चाहिए.

तुला :

मेष राशि में सूर्य के आने से तुला राशि के लोगों के लिए थोड़ा परेशानी वाला समय हो सकता है. इस दौरान आप अहंकारी बने रहेंगे. जीवनसाथी के साथ भी मतभेद बढ़ेंगे. इस दौरान आप दूसरों के विचारों को भी महत्व दें.

वृश्चिक :

सूर्य संक्रांति से एक महीने के समय आपके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा. विरोधी आपके पक्ष में रहेंगे. इस दौरान स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा. विदेश से जुड़ा कोई काम आपके लिए अच्छा रह सकता है.

धनु :

सूर्य के मेष राशि में आने से आपके लिए समय थोड़ा कठिन होगा. पढ़ाई में आपको बेहद मेहनत करना होगी. इस दौरान प्रेम जीवन में भी आपके लिए समय थोड़ा टफ हो सकता है.

मकर :

सूर्य संक्रांति से एक महीने तक का समय आपके लिए चिंता का समय हो सकता है. वाहन का उपयोग जरूरत से ज्यादा ना करें. जमीन से जुड़े काम में आपको सावधानी रखें.

कुंभ :

सूर्य संक्रांति से एक महीने तक का समय आपको आत्मविश्वास देगा. इस दौरान कार्यस्थल आपको ध्यान से काम करने की जरूरत होगी. भाग्य के भरोसे ना बैठें, कर्म करें. उसका फल आपको जल्दी और अच्छा मिलेगा.

मीन :

सूर्य का मेष राशि में जाना आपके लिए सामान्य रहेगा. इस दौरान निवेश ना करें. जमीन-जायदाद के काम में आपको बेहद ध्यान रखना होगा. परिवार के लोगों के साथ संयम से बात करें.