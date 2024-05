गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन 5 राशियों के लिए लाया खुशखबरी, होंगे मालामाल और मिलेगी तरक्की - Astrology horoscope today

हैदराबाद : मेष राशि के लिए गुरु ग्रह नवम स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी होते हैं. अर्थात इनका आधिपत्य भाग्य और व्यय स्थान पर होता है. गुरु ग्रह के इस गोचर से उनकी तीन दृष्टियां क्रमशः छठवें,आठवें और 10वें भाव पर पड़ेगी. छठा स्थान ऋण,रोग व शत्रु का होता है. आठवां भाव गुप्त विद्या, गुप्त धन, आपराध , जुर्माना-सजा, मृत्यु, व्यसन, विकृति का होता है और दसवां भाव धन व कर्म क्षेत्र का होता है. इस प्रकार आने वाले 1 साल तक गुरु ग्रह इन क्षेत्रों पर अपना विशेष प्रभाव रखेंगे. संक्षेप में कहा जाए तो मेष राशि वालों के लिए गुरु का ये गोचर कुछ बड़े परिवर्तनों की सूचना देता है और इसके साथ ही धन लाभ की भी संभावना बन रही है.

वृषभ राशि: वृषभ राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर फायदेमंद रहेगा. इनकम में बढ़ोतरी होगी और विवादों का अंत होगा. वृषभ राशि के लोग गुड़-चने का दान करें और बृहस्पति ग्रह की शांति कारएं तो आपको आने वाले एक वर्षों तक गुरु के इस गोचर का अत्यधिक लाभ मिलेगा.

मिथुन राशि : मिथुन राशि वालों के लिए गुरु ग्रह का ये गोचर थोड़ा मिला-जुला रहने की संभावना है. गुरु के परिवर्तन का असर मैरिटल लाइफ और आपके कार्य-व्यवसाय आदि पर होगा. पेट से जुड़ी हुई कुछ तकलीफ आपको हो सकती है इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखें और समय-समय पर डॉक्टर से चेकअप करवाते रहें.

कर्क राशि : कर्क राशि वालों के रोजगार व्यवसाय में तरक्की होगी तथा उनका वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और या फिर विवाह तय हो सकता है. जरूरत पड़ने पर धन की व्यवस्था हो सकती है अपनी सेहत का ख्याल रखें.

सिंह राशि : सिंह राशि वालों को थोड़ी दिक्कत और परेशानियों के साथ शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा और पेट संबंधी दिक्कतें होंगी. अतः अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें. विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिल सकती है.

सिंह राशि : कन्या राशि वालों को गुरु के इस गोचर के दौरान सुखों की प्राप्ति होगी. मकान और जमीन-संपत्ति का सुख मिलेगा तथा वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहने की संभावना है.

तुला राशि : तुला राशि वाले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें. गुरु के गोचर के दौरान आपको पेट संबंधी दिक्कतें होंगी तथा मानसिक और भावनात्मक परेशानी होगी. शत्रुओं से बचकर रहें और ऋण आदि सोच समझ कर लें वरना चुकाना मुश्किल हो सकता है.

वृश्चिक राशि : वृश्चिक राशि वालों के लिए आने वाला 1 साल सुखद परिणाम देगा. पिछले 1 साल से जो शारीरिक-मानसिक समस्याएं थी वह समाप्त होगी अथवा कम हो जाएगी, आपको मान-सम्मान मिलेगा और सेहत भी अच्छी रहने की संभावना है.

धनु राशि : धनु राशि वालों के लिए थोड़ी सामाजिक परिस्थितियां अच्छी नही रहेंगी, आने वाले समय में रोग-ऋण-शत्रुओं से बचकर रहें. तर्क-वितर्क में बढ़ोतरी, मानसिक असंतुष्टि, मैरिटल लाइफ में उतार-चढ़ाव रहने की संभावना है. शारीर-सेहत का ख्याल रखें.

मकर राशि : मकर राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर कोई खुशखबरी लेकर आएगा. आपको संतान से जुड़ी कुछ शुभ सूचनाएं मिल सकती हैं. आने वाले 1 साल तक आपके लिए यह समय अच्छा रहने की संभावना है.

कुंभ राशि : कुंभ राशि वालों के लिए वृषभ राशि में गुरु के गोचर के दौरान जमीन-जायदाद का सुख मिलेगा अथवा अपनी संपत्ति से कोई आर्थिक लाभ होने की भी संभावना रहेगी.

मीन राशि : मीन राशि वालों के लिए यह समय अच्छा रहने की संभावना है. मीन राशि के स्वामी स्वयं गुरु होते हैं. गुरु के इस गोचर से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा-चढ़ा रहेगा परंतु कार्यक्षेत्र में नौकरी या व्यापार में संभल के रहने की आवश्यकता है.