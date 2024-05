आज है वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि व गंगा जयंती, सभी शुभ कार्यों के लिए है अच्छी - Ganga Saptami and Panchang

हैदराबाद : आज मंगलवार के दिन वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है. इस तिथि पर भगवान सूर्य का शासन है. सभी तरह के शुभ काम के साथ विवाह आदि कार्यों के लिए यह तिथि अच्छी मानी जाती है. आज गंगा सप्तमी और वृषभ संक्रांति है.

आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अच्छा है नक्षत्र : Ganga Saptami के दिन चंद्रमा कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र कर्क राशि में 3:20 से 16:40 तक विस्तार लिया हुआ है. इसके देवता बृहस्पति है और नक्षत्र के स्वामी ग्रह शनि है. किसी भी शभ कार्य के लिए इसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है. खेलकूद, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने, उद्योग शुरू करने, कुशल श्रम, चिकित्सा उपचार, शिक्षा शुरू करने,यात्रा शुरू करने, दोस्तों को मिलने, कुछ सामान खरीदने और बेचने, आध्यात्मिक गतिविधियों के साथ, सजावट, ललित कलाओं को सीखने के लिए यह एक अच्छा नक्षत्र है.

आज के दिन का वर्जित समय : Ganga Saptami के दिन 15:54 से 17:33 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.