जीत और खुशी में मनाया जाता है ईद का त्यौहार, जानिए इसका महत्व और इतिहास - Eid

हैदराबाद : आज भारत के कई राज्यों में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है. मुस्लिम धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमजान का महीना खत्म होने के बाद शव्वाल के पहले दिन ईद मनाई जाती है. ईद का त्यौहार भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं. ईद मुस्लिम मजहब का सबसे बड़ा त्यौहार है. ऐसा माना जाता है कि जीत और खुशी में ईद का त्यौहार मनाया जाता है. जैसा कि हम सब जानते हैं रमजान के पाक महीने में सभी मुस्लिम धर्मावलंबी एक महीने तक रोजा रख कर अल्लाह की इबादत करते हैं, रमजान का महीना खत्म होने के बाद, ईद का त्योहार अल्लाह की तरफ से रोजेदारों के लिए तोहफा है.

ईद मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है. रमजान के आखिरी दिन जब चांद नजर आता है उसके उसके अगले दिन से शव्वाल के महीने की शुरुआत होती है और उसी दिन ईद का त्यौहार भी मनाया जाता है. इस प्रकार रमजान की शुरुआत भी चांद के दिखाने के साथ होती है और रमजान का अंत भी चांद के दिखने के साथ होता है. रमजान के महीने के बाद आने वाली ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन सभी मुस्लिम लोग अल्लाह की इबादत के साथ ही परोपकार व दान करते हैं और एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं. साथ ही इस दिन सेवइयां खाने-खिलाने का भी रिवाज है. इस दिन मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज भी अदा की जाती है.

ईद

ईद का इतिहास

अगर ईद के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले ईद की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद की जंग-ए-बदर की लड़ाई में जीत के बाद हुई थी. कहा जाता है कि इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की जीत हुई थी.

ऐसे मनाई जाती है ईद

मुस्लिम मजहब के लोग बड़ी ही शिद्दत के साथ ईद के त्यौहार का पूरे साल इंतजार करते हैं. यह रोजेदारों को अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफा है और आपसी भाईचारे का प्रतीक है. क्योंकि रोजेदारों को ईद का त्योहार एक महीने तक रोजा रखकर, खुदा की इबादत करने के बाद नसीब होता है, इसलिए इस दिन लोग आपस में गले मिलकर एक दूसरे को बधाई देते हैं. घरों और मस्जिदों को सजाया जाता है. लोग नए कपड़े पहन कर ईद की विशेष नमाज अदा करते हैं.

ईद

मजहबी मान्यताओं के अनुसार मुस्लिम लोग ईद के दिन गरीबों की मदद भी करते हैं, रमजान में मुस्लिमों को फितरा या जकात ( दान ) देना होता है. ईद के दिन घरों में लजीज पकवान बनाए जाते हैं खासतौर से सेवइयां जरूर बनाई जाती हैं, इस दिन अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को सेवइयां खिलाकर ईद की बधाई दी जाती है. ईद के दिन अपने से छोटों खासतौर से बच्चों को गिफ्ट और पैसे आदि दिए जाते हैं जिसे ईदी कहा जाता है.