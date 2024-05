आज है वैशाख कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि व अमावस्या, करें साधना और भगवान शिव की पूजा - Amavasya May 7

हैदराबाद : आज 7 मई मंगलवार के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि है. इस तिथि पर भगवान रुद्र शासन करते हैं. साधना करने, शिव पूजा और समस्याओं पर काबू पाने की योजना बनाने के लिए अच्छा दिन है. विवाह या शुभ समारोह इस दिन नहीं करना चाहिए. आज दर्श अमावस्या है. आज सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है. मंगलवार (भौमवार) के दिन पड़ने वाली अमावस्या को भौमवती अमावस्या कहा जाता है.

यात्रा के लिए शुभ है नक्षत्र : आज के दिन चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा. नक्षत्र गणना में अश्विनी पहला नक्षत्र है. इसका विस्तार मेष राशि में 0 से 13.2 डिग्री तक होता है. इसके देवता अश्विनी कुमार है, जो जुड़वा देवता है और देवताओं के चिकित्सक के रूप में प्रसिद्ध है. स्वामी ग्रह केतु है. यह नक्षत्र यात्रा करने, हीलिंग, ज्वेलरी बनाने, अध्ययन की शुरुआत, वाहन खरीदने/बेचने के लिए अच्छा माना जाता है.नक्षत्र का वर्ण हल्का और तेज होता है.खेल, सजावट और ललित कला, व्यापार, खरीदारी, शारीरिक व्यायाम, गहने पहनने और निर्माण या व्यापार शुरू करने, शिक्षा और शिक्षण, दवाएं लेने, ऋण देने और लेने, धार्मिक गतिविधियों, विलासिता की वस्तुओं का आनंद लेने के कार्य भी इस नक्षत्र में किए जा सकते हैं.

भौमवती अमावस्या (ETV)

आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 15:53 से 17:31 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए.