आज वैशाख कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि व मासिक शिवरात्रि पर करें भगवान शिव की पूजा - 6 May Panchang

हैदराबाद : आज 06 मई सोमवार के दिन वैशाख महीने की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि है. इस तिथि पर नंदी का अधिकार है, जो भगवान शिव के वाहन है. पुराने पापों के प्रायश्चित के साथ योग करने और ध्यान करने के लिए सबसे अच्छा दिन है. आज मासिक शिवरात्रि है. त्रयोदशी तिथि दोपहर 2.40 बजे तक है.

व्यापारिक योजना बनाने के लिए अच्छा है नक्षत्र : आज के दिन चंद्रमा मीन राशि और रेवती नक्षत्र में रहेगा. यह नक्षत्र मीन राशि में 16:40 डिग्री से लेकरद 30 डिग्री तक फैला हुआ है. इसके शासक ग्रह बुध है व देवता पूषा है. यह कोमल और सौम्य स्वभाव का नक्षत्र है. इस नक्षत्र आध्यात्मिक उन्नति के काम के साथ व्यापार की योजना बनाने का काम किया जा सकता है.

आज के दिन का वर्जित समय : आज के दिन 07:41 से 09:19 बजे तक राहुकाल रहेगा. ऐसे में कोई शुभ कार्य करना हो, तो इस अवधि से परहेज करना ही अच्छा रहेगा. इसी तरह यमगंड, गुलिक, दुमुहूर्त और वर्ज्यम से भी परहेज करना चाहिए. May 6 , astrology horoscope today . Panchang , monday rahu kal , 6 may 2024 , 6 may 2024 panchang , 6th may 2024 panchang , 6 May Panchang