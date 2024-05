सूर्य देव के आशीर्वाद से आज इन राशियों को मिलेगा मान-सम्मान - 5 May

हैदराबाद : मेष Aries चंद्रमा 5 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा बारहवें भाव में होगा. आपका दिन अस्वस्थता और चिंता में गुजरेगा. आपको सर्दी, कफ और बुखार की समस्या हो सकती है. किसी का भला करने की जगह आज अपने काम में ही व्यस्त रहें. 5 May को किसी से पैसों का लेन-देन ना करें. जमीन और संपत्ति के काम आज ना ही करें. किसी तरह का महत्वपूर्ण निर्णय ना लें. चिंता में वृद्धि होगी. अधिक लाभ के लालच में आपकी हानि हो सकती है. व्यवसाय में कुछ नया प्रयोग आज ना ही करें. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध सामान्य रहेंगे.

वृषभ

Taurus चंद्रमा 5 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा ग्यारहवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए आनंद से भरा है. व्यापार में लाभ होगा. आय वृद्धि भी बेहतर रहेगी. परिजनों और मित्रों के साथ वातावरण आनंदमय रहेगा. नए संपर्क और परिचय व्यापार में लाभप्रद रहेंगे. छोटा प्रवास आनंददायी रहेगा. आज पूरे दिन मन उल्लास और प्रसन्नता से भरा होगा. नौकरीपेशा लोगों का काम भी समय पर पूरा हो सकेगा. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी. 5 May का दिन विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है.

मिथुन

Gemini चंद्रमा 5 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दसवें भाव में होगा. आज का दिन शुभ तथा अनुकूलता से भरा होगा. ऑफिस में साथी कर्मचारियों तथा अधिकारी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे. सामाजिक दृष्टि से आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. पदोन्नति के योग हैं. परिजनों से उपहार मिल सकता है. जीवनसाथी के साथ आपके प्रेम संबंध और मजबूत होंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. सांसारिक जीवन आनंदमय रहेगा. आज किसी नए काम की योजना बना सकेंगे. निवेश सोच-समझकर ही करें.

कर्क

Cancer चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा नवें भाव में होगा. आज आपके लिए काफी आरामदायक दिन है. हर काम सरलतापूर्वक पूरे होंगे. नौकरी में उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे. पदोन्नति होने के योग हैं. अधिकारियों से महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होगी. परिजनों से किसी बात पर विचार-विमर्श होगा. घर की सुंदरता बढ़ाने में भी आप नए काम करेंगे. दफ्तर के काम आसानी से पूरे हो सकेंगे. माता से संबंध अच्छे रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. सरकार से भी लाभ होगा.

सिंह

Leo चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा आठवें भाव में होगा. आपका दिन मध्यम फलदायी है. निर्धारित काम पर ही ध्यान दें. धार्मिक एवं मांगलिक कामों में आज का दिन गुजरेगा. धार्मिक यात्रा का आयोजन हो सकता है. आज आप थोड़े गुस्से में रहेंगे. जिस वजह से मानसिक अशांति रहेगी. संतान से भी चिंतित रहेंगे. उनकी पढ़ाई या स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है. व्यवसाय में बाधा आ सकती है. विदेश में रहने वाले स्वजनों से समाचार मिलेंगे. जीवनसाथी के साथ भी आज पुराना मतभेद फिर सामने आ सकता है.

कन्या

Virgo चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा सातवें भाव में होगा. आज का दिन आपके लिए शुभ है. किसी काम में आपको यश मिलेगा. व्यापार के क्षेत्र में भागीदार के साथ संबंधों में सकारात्मकता बढ़ेगी. वस्त्र, आभूषणों की खरीदी से मन आनंदित रहेगा. मित्रों के साथ प्रवास का आनंद ले सकेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है. कार्यस्थल पर कोई रुचिकर काम आपको मिल सकता है. प्रेम जीवन के लिए आज का दिन सकरात्मक है. आज किसी को मन की बात भी कह सकते हैं.

तुला

Libra चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा छठे भाव में होगा. आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. नौकरी में उन्नति होगी. आप समय पर अपना काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे. व्यवसाय में लाभ होगा. सहकर्मियों का भी सहयोग प्राप्त होगा. परिजनों के साथ आप आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मजबूत होंगे. आज आप घर की किसी समस्या पर जीवनसाथी के साथ चर्चा कर सकते हैं. वाणी पर संयम बरतें. खर्च पर नियंत्रण रखें. कार्य में सफलता और यश प्राप्त होगा.

वृश्चिक

Scorpio चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पांचवें भाव में होगा. वाद-विवाद से दूर रहना आपके लिए हितकारी है. संतान के विषय में चिंता रहेगी. विद्यार्थियों को अभ्यास में सफलता प्राप्त होने से उनके उत्साह में वृद्धि होगी. शेयर बाजार में आज पूंजी-निवेश ना करें. संभव हो तो यात्रा टाल दें. भविष्य की आर्थिक योजनाएं बनाने के लिए समय अनुकूल है. परिश्रम के अनुसार सफलता भी प्राप्त होगी. प्रेम जीवन में संतुष्टि बनी रहेगी.

धनु

Sagittarius चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा चौथे भाव में होगा. मानसिक रूप से आज आपमें उत्साह का अभाव रहेगा, जिससे मन में अशांति बनी रहेगी. परिजनों के साथ अनबन होने से पारिवारिक वातावरण क्लेशपूर्ण रहेगा. स्थायी संपत्ति के दस्तावेजी कामों में विशेष ध्यान रखें. धनहानि का योग है. मानहानि न हो इसका ध्यान रखें. माता के स्वास्थ्य के विषय में चिंता रहेगी. सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है. हो सके तो आज का दिन आराम करें और ज्यादातर समय मौन रहें.

मकर

Capricorn चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा तीसरे भाव में होगा. मित्रों और परिजनों के साथ आज का दिन आनंदपूर्वक गुजारेगा. किसी पर्यटन स्थल पर घूमने जा सकते हैं. स्थायी संपत्ति से जुड़े आज सभी काम पूरे कर पाएंगे. लोगों के लिए समय अनुकूल है. विद्यार्थियों को समय की अनुकूलता रहेगी. विरोधी परास्त होंगे. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा. 5 May को आर्थिक लाभ के संकेत हैं. नए काम का आरंभ कर पाएंगे. प्रेम जीवन में सफलता मिलेगी.

कुंभ

Aquarius चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा दूसरे भाव में होगा. मानसिक रूप से दुविधा का अनुभव होने से निर्णय लेने में परेशानी होगी. निरर्थक खर्च से बचें. वाणी पर संयम बरतें, अन्यथा परिजनों से अनबन होने की आशंका बनी रहेगी. विद्यार्थियों को अभ्यास में मन की एकाग्रता पर अधिक जोर देना पड़ेगा. सफलता मिलने में विलंब हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को कोई अरुचिकर काम भी करना पड़ सकता है.

मीन

Pisces चंद्रमा 05 मई रविवार के दिन मीन राशि में स्थित है. आपकी राशि से चंद्रमा पहले भाव में होगा. आज का दिन शुभ फलदायी है. उत्साह बना रहेगा. नए काम की शुरुआत के लिए के लिए दिन अच्छा है. परिवार के सदस्यों तथा मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन करने का अवसर मिलेगा. 5 May को धन लाभ होगा. अत्यधिक खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा. 5 May को धार्मिक यात्रा का योग है. कार्यों में सफलता मिलेगी. आज निवेश को लेकर किसी लालच में ना आएं.