आज इन राशियों को होगा धन लाभ और मिलेगी कामयाबी - 3 May

हैदराबाद : मेष Aries चंद्रमा राशि बदलकर आज 3 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति ग्यारहवें भाव में होगी. सामाजिक प्रसंग में सगे- संबंधियों और मित्रों के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा. मित्रों के पीछे धन खर्च होगा और उनसे लाभ भी होगा. पर्यटन पर जाना हो सकता है. सरकारी काम में सफलता मिलेगी. दांपत्यजीवन में सामंजस्य बना रहेगा. आय के नए सोर्स मिलेंगे. अचानक धन लाभ होने की संभावना है. प्रेम प्रसंगों के लिए समय अच्छा है. विद्यार्थियों को सीनियर्स के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ सकती है.

वृषभ

Taurus चंद्रमा राशि बदलकर आज 3 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दसवें भाव में होगी. आज आपका दिन अच्छा गुजरेगा. आज आप नए कामों का आयोजन कर पाएंगे. नौकरी करने वालों एवं प्रोफेशनल्स के लिए दिन अच्छा है. नौकरीपेशा लोगों पर अधिकारियों की कृपादृष्टि रहेगी. पुराने छुटे हुए काम पूरा होने की संभावना है. पदोन्नति से आर्थिक लाभ हो सकता है. गृहस्थ जीवन में भी आपका वर्चस्व एवं माधुर्य बढ़ेगा. उपहारों एवं मान-सम्मान से मन प्रसन्न रहेगा.

मिथुन

Gemini चंद्रमा राशि बदलकर आज 3 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति नवें भाव में होगी. आज आपको थोड़ी-सी प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ेगा. शरीर में ताजगी का अभाव रहेगा. परिणामस्वरूप निर्धारित काम पूरे नहीं होंगे. मानसिक चिंता से थकान का अनुभव होगा. नौकरी और व्यवसाय के स्थान पर सहकर्मियों का साथ नहीं मिलने से आप हतोत्साहित होंगे. अधिकारियों के साथ वाद-विवाद में न पड़ें और विरोधियों से सचेत रहें. विद्यार्थियों को अतिरिक्त मेहनत करना होगी.

कर्क

Cancer चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति आठवें भाव में होगी. आप का दिन प्रतिकूलताओं से भरा हो सकता है. आज किसी नए काम का आरंभ ना करें. किसी बीमारी के इलाज की शुरुआत ना ही करें. क्रोध से दूर रहें. काम और चोरी जैसे अनैतिक विचारों से आपकी मानहानि हो सकती है. सरकारी कामों में विघ्न आएंगे. परिवार में झगड़े-फसाद न हों, इसके लिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें.

सिंह

Leo चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति सातवें भाव में होगी. पति-पत्नी के बीच मामूली कारणों से विवाद उत्पन्न होने से मनमुटाव होगा. जीवनसाथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी. सांसारिक विषयों के बारे में उदासीन रहेंगे. सार्वजनिक जीवन में अपयश या स्वाभिमान भंग होने का योग है. भागीदारों के साथ मतभेद होगा. नए दोस्तों के साथ मुलाकात विशेष आनंददायक नहीं रहेगी. कोर्ट- कचहरी के काम में दिक्कत होगी. प्रेम प्रसंगों के लिए आज समय धैर्य रखने का रहेगा.

कन्या

Virgo चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में होगी. आज परिस्थिति आपके अनुकूल रहेगी. आपके घर और परिवार में सुख- शांति बनी रहेगी. इस कारण मानसिक प्रसन्नता का अनुभव करेंगे. आपके जीवन में कुछ सुखद प्रसंग आ सकते हैं. आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. बीमार लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा. वित्तीय लाभ होने की संभावना है. काम में सभी का सहयोग प्राप्त कर सकेंगे. अपने विरोधियों का पूरी क्षमता के साथ सामना कर सकेंगे. भाग्य आपके साथ है.

तुला

Libra चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पांचवें भाव में होगी. आज आपका दिन सुखपूर्वक गुजरेगा. बौद्धिक चर्चाओं में दिन गुजरने की संभावना है. आज कल्पनाशक्ति से कोई बड़ा काम आसानी से कर पाएंगे. संतान से शुभ समाचार मिलेंगे. आपकी प्रगति होगी और मित्रों का सहयोग मिलेगा. शारीरिक ताजगी का आभास होगा, लेकिन मन में आने वाले नकारात्मक विचार आपको प्रभावित करेंगे. जीवनसाथी के साथ किसी छोटी बात पर भी बहस हो सकती है.

वृश्चिक

Scorpio चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति चौथे भाव में होगी. मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता का अनुभव होगा. बुजुर्गों के साथ मतभेद आपके मन को व्यथित करेगा. माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें. आर्थिक नुकसान होने का भय लगा रहेगा. सार्वजनिक जीवन में मानहानि होगी. जमीन वाहन आदि के सौदे या उसके दस्तावेजी कामों से बचें. नौकरीपेशा लोगों को कोई नया अरुचिकर काम मिल सकता है.

धनु

Sagittarius चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति तीसरे भाव में होगी. नए काम की शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुभ है. भाई-बंधुओं से मेल-जोल रहेगा. परिजनों के साथ प्रवास का आयोजन हो सकता है. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. भाग्य आपका साथ देगा. आध्यात्मिकता में अधिक आनंद आएगा. काम में सफलता मिलेगी. सामाजिक दृष्टि से मान-सम्मान मिलेगा. आज किसी को प्रेम निवेदन कर सकते हैं. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा. नौकरीपेशा लोग भी समय पर अपने काम पूरा कर पाने की स्थिति में रहेंगे.

मकर

Capricorn चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति दूसरे भाव में होगी. आपको वाणी और व्यवहार में संयम रखने की सलाह दी जाती है. परिजनों के साथ मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखें. शेयर बाजार में पूंजी निवेश का आयोजन करेंगे. आर्थिक लाभ होगा. स्वास्थ्य संबंधी कुछ शिकायत रहेगी. आंख में कोई तकलीफ होने की संभावना है. नकारात्मक वृत्ति दूर करने से लाभ होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक ध्यान रखना पड़ेगा. प्रेम जीवन में आगे बढ़ने की जल्दबाजी ना करें.

कुंभ

Aquarius चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति पहले भाव में होगी. आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन लाभदायी है. परिवार का वातावरण आनंद से भरा रहेगा. मित्रों और परिजनों के साथ आनंदपूर्वक समय गुजार सकेंगे. आज आप प्रवास और पर्यटन का भी आनंद उठा सकेंगे. आपको आध्यात्मिकता का आश्रय लेकर वैचारिक नकारात्मकता को दूर करने की सलाह दी जाती है. कार्यस्थल पर आपका मन थोड़ा विचलित रहेगा. जल्दबाजी में काम करने से आपको नुकसान हो सकता है.

मीन

Pisces चंद्रमा राशि बदलकर आज 03 मई शुक्रवार को कुंभ राशि में होगा. आपके लिए चंद्रमा की स्थिति बारहवें भाव में होगी. आर्थिक आयोजन और पूंजी निवेश के समय खूब ध्यान रखें. आज एकाग्रता कम रहेगी. किसी बात को लेकर बेचैनी अनुभव करेंगे. धार्मिक कार्यों के पीछे धन खर्च होगा. मित्रों तथा स्वजनों के साथ मतभेद खड़े होंगे. निवेश को लेकर बहुत ध्यान रखने की जरूरत रहेगी. छोटे लालच में बड़ा नुकसान कर सकते हैं. कोर्ट- कचहरी के मामलों में ना पड़ना अच्छा रहेगा.