बादल फटने से देशभर में हड़कंप, जानें अचानक बाढ़ आने पर क्या करें, कैसे जान बचाएं? - WHAT TO DO IN CASE OF A CLOUDBURST

लगातार हो रही बारिश के कारण देशभर में भारी आपदा आई है, अचानक बाढ़, बारिश और भूस्खलन जैसी आपदाओं से बचने के लिए ये करें...

Cloudburst causes panic across the country, know what to do in case of sudden flood, how to save lives?
बादल फटने से देशभर में हड़कंप, जानें अचानक बाढ़ आने पर क्या करें, कैसे जान बचाएं? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 29, 2025 at 1:13 PM IST

भारत के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं, भूस्खलन हो रहा है और निचले व पहाड़ी इलाकों में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. बादल फटने से अचानक आई बाढ़ के कारण कई लोगों की जान जाने और लापता होने की खबरें आई हैं. ऐसे में आज इस खबर के माध्यम से जानेंगे अचानक से बाद आने पर क्या करें और कैसे अपने साथ-साथ लोगों की भी जान बचाएं...

इन बातों का ध्यान रखें

Cloudburst causes panic across the country, know what to do in case of sudden flood, how to save lives?
बादल फटने से देशभर में हड़कंप, जानें अचानक बाढ़ आने पर क्या करें, कैसे जान बचाएं? (PTI)
  • अगर आपको अचानक बाढ़ आने का संदेह है, तो तुरंत ऊंची जगह पर चले जाएं
  • अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, अपने आस-पास के लोगों को सचेत करें और जहां तक हो सके, सबके साथ ऊंची जगह पर चले जाएं
  • पानी का तेज बहाव आपको नीचे की ओर बहा सकता है, इसलिए बहते बाढ़ के पानी से दूर रहने की पूरी कोशिश करें.
  • भारी बारिश के दौरान, अपने NOAA मौसम रेडियो, स्थानीय टेलीविजन या स्थानीय रेडियो सुनें.
  • अगर आप ऐसे इलाके में हैं जहां अचानक बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है, तो तुरंत ऊंची जगह पर चले जाएं.
  • दूर से आने वाली गड़गड़ाहट या ट्रेन चलने जैसी आवाजों को ध्यान से सुनें, खासकर घाटियों में रहने वाले लोगों के लिए यह बेहद जरूरी है.
  • अगर आपको आमतौर पर सूखी या हमेशा सूखी रहने वाली जगहों पर अचानक पानी की धाराएं दिखाई दें, तो यह आने वाली बाढ़ का संकेत हो सकता है, इसलिए तुरंत ऊंची जगह पर चले जाएं.
  • तेज़ बहता पानी आपको बहा ले जा सकता है. इसलिए बाढ़ के दौरान कभी भी बहते पानी को पार करने की कोशिश न करें.
  • अपने वाहन से बाढ़ के पानी को पार करने की कोशिश न करें. बता दें, एक फुट पानी ज्यादातर यात्री वाहनों को बहा ले जा सकता है, और दो फुट पानी बड़े ट्रकों और अन्य वाहनों को बहा ले जाने के लिए पर्याप्त है.
  • आपदा से पहले, उसके दौरान और बाद में निर्देशों के लिए EAS प्रसारण सुनें.
  • आफत आने से पहले, उसके दौरान और बाद में इमरजेंसी सर्विसेज से मिले निर्देशों के लिए अपने NOAA All-Hazards Weather रेडियो या किसी अन्य Emergency Alert System (EAS)Broadcasters को सुनें.
  • बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में रहने वाले लोग बाढ़ बीमा जरूर करवा लें.

कई घर मालिकों को शायद यह पता न हो कि बाढ़ जैसी आपदाओं से बचाव के लिए एक अलग बीमा होता है. Standard Home Insurance Policiesआमतौर पर बाढ़ से होने वाले नुकसान को कवर नहीं करतीं, इसलिए बाढ़ से बचाव के लिए एक अलग बाढ़ बीमा पॉलिसी लेना जरूरी है. बाढ़ की स्थिति में आपका कवरेज क्या होगा, यह जानने के लिए अपने बीमा एजेंट से संपर्क करें. राष्ट्रीय बाढ़ बीमा कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी लें

ध्यान देने वाली बात

Cloudburst causes panic across the country, know what to do in case of sudden flood, how to save lives?
बादल फटने से देशभर में हड़कंप, जानें अचानक बाढ़ आने पर क्या करें, कैसे जान बचाएं? (ETV Bharat)
इस समय देशभर में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और कई राज्यों में इसका कहर दिन-ब-दिन बढ़ता ही जा रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. वहीं, जम्मू-कश्मीर से लेकर पंजाब और हिमाचल तक बारिश ने 115 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पहाड़ी राज्यों की बात करें तो वहां हालात बेहद गंभीर हैं. वहां आए दिन भूस्खलन और बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जबकि मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं. ऐसे में, किसी भी तरह की आपदा के लिए यथासंभव तैयार और सतर्क रहें. इसके साथ ही, मौसम की हर अपडेट पर नजर रखें.
Cloudburst causes panic across the country, know what to do in case of sudden flood, how to save lives?
बादल फटने से देशभर में हड़कंप, जानें अचानक बाढ़ आने पर क्या करें, कैसे जान बचाएं? (PTI)

