कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव शुरू होने वाला है. इसके चलते बाजार और घरों में काफी चहल-पहल है. हर कोई गणेशोत्सव की तैयारियों में जुटा है. कई लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घरों में तरह-तरह के पंचपकवान बनाने की योजना बना रहे हैं. बाजार में दुकानें भी सज गई हैं. ऐसे में अगर आप भी इस साल बप्पा के लिए कुछ खास तरह का भोग लगाने की सोच रहे हैं, तो सूखे नारियल से बने लड्डू बप्पा के लिए एक स्वादिष्ट और पारंपरिक भोग हो सकते हैं.
ताजा नारियल खाना तो सभी को पसंद होता है. लेकिन कई लोगों को सूखा नारियल खाने अच्छा नहीं लगता है. जैसे ताजा नारियल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वैसे ही सूखा नारियल भी सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है. सूखा नारियल दिमाग के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया जाता है. सूखे नारियल में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं. साथ ही, सूखा नारियल खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है. सूखा नारियल चबाने से मुंह के छालों से राहत मिल सकती है.
लड्डू एक ऐसी डिश है जिसका लगभग हर कोई दीवाना होता है. कई लोग जन्मदिन, त्योहारों और शादियों पर लड्डू बनाते हैं और लोगों में बांटते हैं. लड्डू कई तरह के होते हैं, लेकिन बूंदी के लड्डू और नारियल के लड्डू मुख्य रूप से बनाए जाते हैं. कई लोग ताजे नारियल से भी लड्डू बनाते हैं. लेकिन आज हम आपके लिए सूखे नारियल से लड्डू बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. सूखे नारियल से लड्डू बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता. स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं. इसके अलावा आप इन्हें 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं.
लड्डू बनाने के लिए जरूरी समाग्री
- सूखा नारियल - 4
- घी - आवश्यकतानुसार
- काजू - 10
- बादाम - 6
- कद्दू के बीज - 1 छोटा चम्मच.
- मूंगफली - 1 छोटा चम्मच
- खसखस - 1 टीस्पून
- दूध - 2 कप
- चीनी -2 कप
- इलायची पाउडर - 1 छोटा चम्मच
बनाने की विधि
- लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर एक पैन रखें, उसमें दूध डालकर उबालें
- जब दूध अच्छी तरह उबल जाए तो आंच बंद कर दें और पूरी तरह ठंडा होने के लिए अलग रख दें
- इस बीच, सूखे नारियल के छिलकों को कद्दूकस से कद्दूकस कर लें. अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, तो आप छिलकों से भूरा छिलका हटाने के लिए पीलिंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- कसा हुआ नारियल अलग रख दें और काजू और बादाम को बारीक पीस लें.
- गैस जलाएं, एक पैन में घी डालें और उसमें काजू डालकर धीमी आंच पर भूनें.
- काजू के हल्का भुन जाने के बाद उसमें कद्दू के बीज और मूंगफली डालकर थोड़ी देर तक भून लें.
- आखिर में खसखस डालकर एक मिनट तक भूनें और मिश्रण को एक कटोरे में निकाल लें . उसी घी में सूखा नारियल भी भून लें.
- नारियल भुन जाने के बाद, उबला और ठंडा किया हुआ दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं. फिर इसमें चीनी डालकर पकने दें.
- जब चीनी पिघल जाए और दूध पूरी तरह से सोख लिया जाए तथा नारियल का मिश्रण उबलने लगे, तो गैस बंद कर दें और भुने हुए सूखे मेवे तथा इलायची पाउडर डालकर ठंडा होने दें.
- अब अपने हाथों पर घी लगाएं और लड्डू मिश्रण के छोटे-छोटे हिस्से लेकर लड्डू के आकार के गोले बना लें.
- आपके सूखे नारियल के लड्डू तैयार हैं.
- आप ये लड्डू गणेश चतुर्थी के लिए भी बना सकते हैं.