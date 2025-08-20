कुछ ही दिनों में गणेशोत्सव शुरू होने वाला है. इसके चलते बाजार और घरों में काफी चहल-पहल है. हर कोई गणेशोत्सव की तैयारियों में जुटा है. कई लोग गणेश चतुर्थी के मौके पर अपने घरों में तरह-तरह के पंचपकवान बनाने की योजना बना रहे हैं. बाजार में दुकानें भी सज गई हैं. ऐसे में अगर आप भी इस साल बप्पा के लिए कुछ खास तरह का भोग लगाने की सोच रहे हैं, तो सूखे नारियल से बने लड्डू बप्पा के लिए एक स्वादिष्ट और पारंपरिक भोग हो सकते हैं.

ताजा नारियल खाना तो सभी को पसंद होता है. लेकिन कई लोगों को सूखा नारियल खाने अच्छा नहीं लगता है. जैसे ताजा नारियल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, वैसे ही सूखा नारियल भी सेहत के लिए अच्छा बताया जाता है. सूखा नारियल दिमाग के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद बताया जाता है. सूखे नारियल में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, सेलेनियम और मैग्नीशियम जैसे पोषक तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं. साथ ही, सूखा नारियल खाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत होती है. सूखा नारियल चबाने से मुंह के छालों से राहत मिल सकती है.

गणेश चतुर्थी 2025: गणपति बप्पा को लगाएं सूखे नारियल से बने लड्डू का भोग, जानें बनाने की विधि (GETTY IMAGES)

लड्डू एक ऐसी डिश है जिसका लगभग हर कोई दीवाना होता है. कई लोग जन्मदिन, त्योहारों और शादियों पर लड्डू बनाते हैं और लोगों में बांटते हैं. लड्डू कई तरह के होते हैं, लेकिन बूंदी के लड्डू और नारियल के लड्डू मुख्य रूप से बनाए जाते हैं. कई लोग ताजे नारियल से भी लड्डू बनाते हैं. लेकिन आज हम आपके लिए सूखे नारियल से लड्डू बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. सूखे नारियल से लड्डू बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता. स्वादिष्ट होने के साथ-साथ ये सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं. इसके अलावा आप इन्हें 10 दिनों तक स्टोर कर सकते हैं.

लड्डू बनाने के लिए जरूरी समाग्री

सूखा नारियल - 4

घी - आवश्यकतानुसार

काजू - 10

बादाम - 6

कद्दू के बीज - 1 छोटा चम्मच.

मूंगफली - 1 छोटा चम्मच

खसखस - 1 टीस्पून

दूध - 2 कप

चीनी -2 कप

इलायची पाउडर - 1 छोटा चम्मच

बनाने की विधि

