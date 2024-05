ETV Bharat / international

हेलिकॉप्टर हादसे में ईरान के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री की मौत - Iran President Raisi dead

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 20, 2024, 10:29 AM IST | Updated : May 20, 2024, 11:32 AM IST

ईरान के राष्ट्रपतिइ ब्राहिम रईसी ( AP )

तेहरान : ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई है. वे एक हेलिकॉप्टर हादसे में मारे गए. दुर्घटना रविवार को हुई थी. ईरानी मीडिया ने इसकी पुष्टि कर दी है. इस हादसे में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन की भी मौत हो गई. हेलिकॉप्टर पर उनके बॉडीगार्ड और सुरक्षा प्रमुख भी सवार थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताया है. दुर्घटना के काफी संमय बाद वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच सकी. इसकी वजह खराब मौसम था. वहां तक पहुंचने में बचावकर्मियों को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी. शोकाकुल समर्थक (AP) दुर्घटना स्थल की तस्वीर (AP) दुर्घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम (AP) रविवार को ईरान के राष्ट्रपति अजरबैजान में किज कलासी और खोदाफरिन बांध का उद्घाटन करने गए हुए थे. बांध का उद्घाटन करने के बाद वे हेलिकॉप्टर से तबरेज शहर जा रहे थे. तबरेज से करीब 50 किमी दूर वर्जेकान के आसपास हेलिकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया. इसी हेलिकॉप्टर पर सवार थे ईरानी राष्ट्रपति (AP) हादसे की खबर सुनने के बाद दुआ करते समर्थक (AP) शोकाकुल समर्थक (AP) ईरान में इस बात को लेकर भी चर्चा की जा रही है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है. ईरानी मीडिया में यह भी कहा गया है कि इस काफिले के दो हेलिकॉप्टर सुरक्षित रूप से गंतव्य पहुंच गए, लेकिन इस हेलिकॉप्टर के साथ ऐसा क्या हुआ, कि इस पर मौसम का असर पड़ा. हालांकि, एक अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि इस वक्त किसी पर शक जताना ठीक नहीं होगा. ये भी पढ़ें : ईरान में हेलिकॉप्टर हादसा, राष्ट्रपति और विदेश मंत्री थे सवार

Last Updated : May 20, 2024, 11:32 AM IST