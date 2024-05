Updated : May 4, 2024, 8:34 AM IST

Published : May 4, 2024, 7:05 AM IST

By ANI

भारत की पंचायती राज प्रणाली महिलाओं के नेतृत्व में हुई प्रगति को उजागर करती है: रुचिरा कंबोज - Kamboj on womens leadership

न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने भारत की पंचायती राज व्यवस्था में महिला नेतृत्व में हुई उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, 'भारत ग्रामीण शासन की एक अनूठी प्रणाली पर गर्व करता है जिसे पंचायती राज के नाम से जाना जाता है. यह जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत शक्ति का प्रतीक है. सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'भारत में स्थानीय प्रशासन में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं. कंबोज ने जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण के परिवर्तनकारी प्रभाव पर जोर दिया. पंचायती राज प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत के सभी निवासियों की सक्रिय भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है.' कम्बोज ने प्रणाली की विकेंद्रीकृत शक्ति संरचना पर जोर देते हुए प्रकाश डाला. उन्होंने कहा,'यह अनूठा पहलू इसे दुनिया में अन्य जगहों पर पाए जाने वाले पारंपरिक नगरपालिका प्रशासन मॉडल से अलग करता है, जो इसे समावेशी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल बनाता है.' लैंगिक समानता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए कंबोज ने कहा, '1992 में संवैधानिक संशोधन के साथ एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया था. इसमें यह अनिवार्य किया गया था कि स्थानीय शासन में सभी निर्वाचित भूमिकाओं में से कम से कम एक तिहाई स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी. यह संवैधानिक प्रावधान जमीनी स्तर पर निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था.' कंबोज ने भारत के 21 राज्यों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का भी जश्न मनाया और कहा, 'आज 3.1 मिलियन से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों में से 1.4 मिलियन से अधिक महिलाएं हैं.' महिलाओं की भागीदारी में यह उछाल शासन और सामुदायिक विकास में महिलाओं के योगदान को पहचानने और महत्व देने की दिशा में व्यापक सामाजिक बदलाव को दर्शाता है. जैसा कि कम्बोज ने समझाया पंचायती राज प्रणाली के भीतर स्थानीय नियोजन प्रक्रिया, महिलाओं को सशक्त बनाने पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के साथ सावधानीपूर्वक समान रूप से रखा गया है. उन्होंने टिप्पणी की कि ऐसी पहलों का प्रभाव परिवर्तनकारी रहा है. उन्होंने कहा कि विकास योजना में लैंगिक विचारों को एकीकृत करके, पंचायती राज प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं की जरूरतों और प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए, जिससे अधिक समावेशी और टिकाऊ परिणाम प्राप्त होंगे. पारंपरिक बाधाओं को तोड़ने में महिला नेताओं के प्रयासों की सराहना करते हुए, कंबोज ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता और आजीविका को बढ़ाकर समुदायों में क्रांति लाने में उनकी भूमिका पर जोर दिया. पंचायती राज संस्थानों में महिला नेताओं ने गंभीर सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और अनुभवों का लाभ उठाते हुए जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नेतृत्व में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, कंबोज ने लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए सहायक कानूनी ढांचे, मजबूत क्षमता निर्माण पहल और सहयोगी भागीदारी की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने शासन की भूमिकाओं में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा,'जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम स्थानीय शासन में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने, लैंगिक समानता और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसकी परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानने के लिए अपने समर्पण को नवीनीकृत करें.' ये भी पढ़ें- भारत ने यूएन में फिलिस्तीन की पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सदस्यता का समर्थन किया - India On Israel Hamas Conflict

