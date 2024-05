जानिए आज के युग में रेड क्रॉस सोसाइटी का महत्व और विश्व रेड क्रॉस दिवस से जुड़े ऐतिहासिक फैक्ट - World Red Cross Day

हैदराबाद : रेडक्रॉस एक ऐसा स्वयंसेवी सहायता संगठन है जो दुनिया भर में भोजन की कमी, कुपोषण, प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध तथा महामारियों के दौरान लोगों की देखभाल करने, रक्तदान तथा कैंसर व कई अन्य गंभीर रोगों को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाने के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में भी जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य लाभ के लिए कार्य करता है. रेडक्रॉस संस्था के संस्थापक हेनरी डयूमेंट के जन्मदिवस के अवसर पर मनाये जाने वाले विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हर साल दुनिया भर में रेडक्रॉस तथा उससे जुड़ी संस्थाएं अलग-अलग थीम के साथ कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करती हैं. इस साल यह दिवस ' I give with joy, and the joy I give is a reward ' ( मैं खुशी के साथ देता हूं, और जो खुशी मैं देता हूं वह एक इनाम है ) थीम पर मनाया जा रहा है .

Red Crescent Day : गौरतलब है कि 8 मई को दुनियाभर में मानवतावाद, शांति और सौहार्द फैलाने के उद्देश्य के साथ विश्व रेडक्रॉस दिवस मनाया जाता है. ज्ञात हो कि International red cross day को रेड क्रीसेंट दिवस के रूप में भी जाना जाता है.

रेडक्रॉस सोसायटी का इतिहास व कार्य

गौरतलब है कि आधिकारिक तौर पर पहला रेडक्रॉस दिवस 8 मई 1948 को मनाया गया था. लेकिन इससे काफी पहले फरवरी 1863 में जिनेवा पब्लिक वेल्फेयर सोसायटी द्वारा एक कमेटी “इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ़ टू द वॉउंडेड” का गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य हेनरी डयूमेंट के बीमार और जख्मी लोगों की देखभाल से जुड़े सुझावों पर चर्चा करना था. बाद में इस कमेटी का नाम बदलकर “इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस” हो गया था. इसके उपरांत अक्टूबर 1863 में ही कमेटी के तत्वावधान में आयोजित एक सम्मेलन में दुनिया के सभी राष्ट्रों से ऐसे स्वैच्छिक संगठनों की स्थापना की अपील की गई थी, जो युद्ध के समय बीमार और जख्मी लोगों की देखभाल कर सकें.

इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में उस समय 16 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था. बाद में इस प्रस्ताव के तहत बनाई गई यूनिटों को नेशनल रेडक्रॉस सोसायटी के नाम से जाना गया. इस सम्मेलन में कमेटी के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतीक चिह्न का भी चयन किया गया था. शुरुआत में इस संस्था का मुख्य उद्देश्य हिंसा और युद्ध में पीड़ित लोगों एवं युद्धबंदियों की देखभाल तथा उनके पुनर्वास तक ही सीमित था. लेकिन बाद में विभिन्न बीमारियों के लेकर जागरूकता अभियान चलाना, गरीब देशों में जरूरतमंद लोगों के लिए कुपोषण व स्वास्थ्य देखभाल के लिए कार्य करना, उनके लिए भोजन व दवाओं की व्यवस्था करना भी संस्था के मुख्य कार्यों में शामिल हो गया.

ज्ञात हो कि Red Cross Society सात सिद्धांतों पर कार्य करती है, तटस्थता, मानवता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक, निष्पक्षता, सार्वभौमिकता और एकता. वहीं इस संस्था के कार्यों को चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, आपदाओं को लेकर प्रतिक्रिया, आपदाओं के लिए तैयारी, स्वास्थ्य और देखभाल, मानवीय कारणों के सिद्धांतों और मूल्यों को आगे बढ़ाना. वर्तमान समय में Red Cross Society द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से रक्तदान को लेकर जागरूकता फैलाने तथा लोगों को इसके लिए प्रेरित करने के साथ ही दुनिया भर में लोगों को कैंसर, Anemia, Thalassemia जैसी जानलेवा बीमारियों के बारे में तथा उनसे बचाव के तरीके के बारे में जागरूक करने के लिए भी अभियान चलाए जाते हैं. ज्ञात हो वर्तमान समय में विश्व के कुल 210 देश Red Cross Society से जुड़े हुए हैं. वहीं सिर्फ भारत की बात करें तो पूरे देश में Indian Red Cross Society की 700 से अधिक शाखाएं हैं.