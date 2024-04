बच्चों की भूख बढ़ाने के लिए पेरेंट्स करें ये काम - No snacks to children

सैन फ्रांसिस्को : जहां प्रीस्कूल बच्चों के अधिकांश माता-पिता अपने बच्चों को संतुलित या पौष्टिक आहार देने का लक्ष्य रखते हैं, वहीं सोमवार को एक नए अध्ययन से पता चला है कि आठ में से एक माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी थाली में मौजूद हर चीज खाएं. अमेरिका स्थित मिशिगन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, तीन में से केवल एक माता-पिता का मानना ​​है कि मानक अमेरिकी आहार स्वस्थ है, जबकि आधे माता-पिता भूमध्यसागरीय आहार को पोषण मूल्य में उच्च मानते हैं.

मिशिगन विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर सुसान वूलफोर्ड के अनुसार, जो माता-पिता बच्चों को अपनी थाली में सब कुछ खाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करते हैं, वे उन हिस्सों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जो पेट भरे होने की भावना से परे जाते हैं. उन्होंने कहा, "बच्चों को उनकी थाली में सब कुछ खाने के लिए कहना, या जब तक अन्य सभी खाद्य पदार्थ नहीं खा लिए जाते, तब तक मिठाई को रोकना, अत्यधिक खपत का कारण बन सकता है, खासकर अगर हिस्से का आकार बच्चे की उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा हो."

बच्चों को संतुलित-पौष्टिक आहार

फरवरी में सर्वेक्षण किए गए 3-10 वर्ष की आयु के बच्चों के माता-पिता की 1083 प्रतिक्रियाओं पर आधारित अध्ययन में यह भी कहा गया है कि यदि उनके बच्चे को परोसा गया भोजन नापसंद है, तो 60 प्रतिशत माता-पिता अलग भोजन तैयार करेंगे, जो अक्सर कम स्वस्थ विकल्प चुनते हैं. वूलफ़ोर्ड ने कहा, "बच्चे को वैकल्पिक मेनू चुनने की अनुमति देने के बजाय, माता-पिता को कम से कम एक विकल्प के साथ संतुलित भोजन प्रदान करना चाहिए जिसे उनका बच्चा आमतौर पर खाने के लिए तैयार हो."

भूख बढ़ाने के लिए पेरेंट्स को सुझाव

उन्होंने आगे सुझाव दिया कि यदि कोई बच्चा खाना न खाने का विकल्प चुनता है, तो माता-पिता को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे स्वस्थ बच्चों को कोई नुकसान नहीं होगा और "उनके अगले भोजन में प्रस्तुत विकल्पों को खाने की अधिक संभावना होगी." वूलफोर्ड ने बच्चों को बेहतर भूख विकसित करने और दिए गए खाद्य पदार्थों को खाने की उनकी इच्छा बढ़ाने में मदद करने के लिए भोजन के बीच स्नैक्स से परहेज करने की भी सिफारिश की.