फैटी लीवर को खत्म करने के लिए आजमाएं ये फूड - Fatty liver

नई दिल्ली : फैटी लीवर एक ऐसी स्थिति है जहां लीवर में अतिरिक्त वसा जमा हो जाती है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है. शास्त्रीय हठ योग शिक्षक और आहार एवं जीवन शैली विशेषज्ञ श्लोका जोशी के अनुसार, फैटी लीवर दो प्रकार के होते हैं. नॉन-अल्कोहलिक फैटी लीवर उन लोगों में होता है जो शराब नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं. यह आमतौर पर मोटापे, मधुमेह या किसी दवा के कारण होने वाले लोगों में होता है. एल्कोहलिक फैटी लीवर अत्यधिक शराब के सेवन के कारण होता है, जहां लीवर पोषक तत्वों को संसाधित करने और वसा को चयापचय ( metabolize ) करने में असमर्थ होता है. इससे लीवर में घाव हो जाता है, जिससे फाइब्रोसिस/सिरोसिस हो जाता है, एक ऐसी स्थिति जहां लीवर निष्क्रिय हो जाता है.

फैटी लीवर के लक्षण : जोशी बताते हैं कि "शुरुआत में, किसी को थकान महसूस हो सकती है या अक्सर भोजन के बाद ऊपरी पेट के दाहिने हिस्से में असुविधा या दर्द का अनुभव हो सकता है. उन्नत चरणों में, व्यक्ति को ऊपरी पेट में गंभीर कोमलता, भूख न लगना, मतली, कमजोरी, वजन कम होने का अनुभव हो सकता है. पेट में फैलाव (जलोदर), हल्के रंग का मल, मांसपेशियों की बर्बादी और पैरों में सूजन,''

फैटी लीवर को खत्म करने के लिए फूड

फैटी लीवर के कारण

बहुत अधिक शराब का सेवन (एक पुरुष जो प्रति सप्ताह 15 या अधिक पेय पीता ( 15 or more drinks per week ) है और जो महिलाएं 8 से अधिक शराब ( 8 or more drinks per week ) पीती हैं, उन्हें निश्चित रूप से फैटी लीवर- 10-15 वर्षों में लीवर की विफलता) हो सकती है.

मोटापा : Obesity इंसुलिन प्रतिरोध : Insulin resistance डायबिटीज टाइप 2: Type 2 diabetes चयापचयी लक्षण : Metabolic syndrome उच्च कोलेस्ट्रॉल स्तर (बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड्स) दवा के दुष्प्रभाव गर्भावस्था आनुवंशिक विकार हेपेटाइटिस सी जैसे संक्रमण

जोशी ने फैटी लीवर को खत्म करने के लिए पांच खाद्य पदार्थ साझा किए हैं

पपीता : खाली पेट एक कटोरी पपीता का सेवन करें, पपीते में मौजूद एंजाइम लिवर की सूजन को कम करते हैं. यह विटामिन ए, सी और ई सहित फाइबर, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का स्रोत है.

नींबू : एक गिलास गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ें और इसे रोजाना खाली पेट पियें, इससे विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद मिलती है और लीवर के स्वास्थ्य में सुधार होता है.

सेब : सेब पेक्टिन का एक समृद्ध स्रोत है, जो शरीर को शुद्ध करने और पाचन तंत्र से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है. प्रतिदिन एक सेब खाने से फैटी लीवर से बचा जा सकता है. हालाँकि, यदि आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर है, तो आप एक दिन में तीन सेब तक खा सकते हैं, प्रत्येक भोजन से पहले एक (नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना). या सेब का सिरका: खाली पेट 20-40 मिलीलीटर सेब का सिरका पियें.

हरी सब्जियाँ : क्लोरोफिल और आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, हरी सब्जियाँ रक्तप्रवाह से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती हैं और लीवर की सहायता करती हैं. आप अपने आहार में स्वस्थ हरी सब्जियाँ जैसे पालक, हरी मटर, भिंडी, केल, ब्रोकोली, फूलगोभी, सलाद आदि शामिल कर सकते हैं. हम भोजन से पहले 100-150 ग्राम उबली हुई या उबली हुई सब्जियों का सेवन करने की सलाह देते हैं, या उन्हें भोजन के स्थान पर स्वयं लिया जा सकता है.

चुकंदर : चुकंदर पित्त रस को उत्तेजित करने और एंजाइमेटिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है क्योंकि वे विटामिन सी से भरपूर होते हैं, जो समान कार्य करते हैं. विटामिन ए से भरपूर गाजर लीवर की बीमारी को रोकने में मदद करती है और लीवर के समग्र कार्यों में सहायता करती है. भोजन से पहले सलाद के रूप में 1 मध्यम आकार का चुकंदर या 1 मध्यम आकार का गाजर खाना एक अच्छा विचार होगा. Foods to cut out fatty liver , foods to reduce fatty liver .