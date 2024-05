इस प्रकार से फायदेमंद हो सकते हैं इडेबल फ्लावर, जानिए इनकी खासियत - Edible flowers

हैदराबाद : खाने और पेय पदार्थों में खाने योग्य फूल या इडेबल फ्लावर का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है. लगभग हमेशा से ही देश-विदेशों में फूलों से बनी चाय, शरबत या खाने विशेषकर मीठे में Edible flowers का उपयोग काफी किया जाता रहा है. लेकिन पिछले कुछ सालों में कई प्रकार के फूलों से बने शर्बतों, फ्लावर टी तथा डेजर्ट में Edible flowers का उपयोग काफी ट्रेंडी तथा फैशनेबल माना जाने लगा है.

सेहत के लिए फायदे : आमतौर पर लोगों को लगता है की खाने में फूलों का उपयोग सिर्फ आहार की खुशबू या जायका बढ़ाता है लेकिन इनके लाभ सिर्फ यहीं तक ही सीमित नहीं हैं. बहुत से खाने योग्य फूलों में भरपूर मात्रा में पोषक तत्वों के साथ रोग विरोधी गुण भी पाए जाते हैं. यही कारण है कि आयुर्वेद तथा नेचुरोपैथी चिकित्सा में कई औषधियों तथा प्रक्रियाओं में कुछ विशेष फूलों का उपयोग किया जाता है.

दिल्ली की आहार विशेषज्ञ डॉ दिव्या शर्मा बताती हैं कि Edible flowers में ऐसे गुण हो सकते हैं जो सेहत को पोषण देने के साथ कई बार शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं. वहीं बहुत से फूलों का चाय या पेय पदार्थ के रूप में सेवन मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने विशेषकर तनाव को कम करने में मददगार हो सकता है.

वह बताती हैं कि ज्यादातर Edible flowers में कई प्रकार के विटामिन, फ्लेवोनोइड्स, फेनोलिक एसिड, मिनरल्स, प्रोटीन, प्राकृतिक तेल, सेक राइड्स कैरोटीनॉइड तथा एंथोसायनिन आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं. इसके अलावा कई फूलों में एंटीऑक्सीडेंट के साथ एंटी वायरल, ड्यूरेटिव तथा लेकसेटिव सहित कई गुण भी पाए जाते हैं जो मेटाबोलिज़्म को बेहतर रखने तथा रोगों से शरीर को सुरक्षा देने में मदद कर सकते हैं. लेकिन यहां यह जानना भी बहुत जरूरी हैं कि सभी फूल खाने योग्य नहीं होते हैं. इसलिए आहार में या किसी भी माध्यम में फूलों का सेवन करने से यह जानना जरूरी है कि वे खाने योग्य हैं या नहीं.

उत्तराखंड के सेवानिवृत वनस्पति शास्त्री डॉ आर.सी पंत के अनुसार Edible flowers की श्रेणी में जिन फूलों को शामिल किया जाता है उनमें से कुछ प्रसिद्ध खाने योग्य फूल तथा उनका उपयोग इस प्रकार हैं.

गुलाब : Rose : गुलाब के फूलों की पत्तियों को मिठाई, नमकीन पकवानों ,गुलकंद, शरबत तथा चाय के रूप में खाया या पीया जा सकता है. इसमें गर्मी को शांत करने वाले तथा तनाव को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं. विशेषकर गर्मियों में इससे बनी चाय, शरबत या मिठाइयों के उपयोग से सेहत को काफी लाभ मिलता है.

कैमोमाइल : Chamomile : कैमोमाइल फूल से बनी चाय के उपयोग का चलन पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ा है. कैमोमाइल में विशेषतौर पर ऐसे गुण पाए जाते हैं आपको तनाव मुक्त करने में सहायक होते है.

हिबिस्कस : Hibiscus :गुड़हल या हिबिस्कस एक बेहद गुणकारी एडिबल फ्लावर है. इसका उपयोग कुछ आयुर्वेदिक दवाओं में भी किया जाता है. इसके अलावा गुड़हल के फूलों का उपयोग चाय, शर्बत, आइसक्रीम और मिठाईयों में किया जाता है.

कमल : Lotus : कमल के ना सिर्फ फूलों का बल्कि उसके तने तथा डंठलों का उपयोग भी सब्जी, चाय, शरबत , मिठाई तथा सलाद आदि में किया जाता है. कमल के फूल में कई प्रकार के पोषक तत्व तथा रोग विरोधी गुण प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं.

केसर : Saffron : केसर के फूलों में भी पोषक तत्वों के साथ रोग रोधी गुण पाए जाते हैं. सिर्फ केसर ही नहीं केसर के पूरे फूल का भी चाय या कई तरह से उपयोग किया जाता है. दरअसल केसर के फूलों के बीच के हिस्से या लाल रंग के स्टिग्मा को सुखाकर ‘केसर’ बनाया जाता है. जिसका उपयोग मिठाइयों, नमकीन आहार, चाय , दूध तथा शरबत आदि में किया जाता है.

लैवेंडर : Lavender : लैवेंडर के फूलों में भी काफी मात्रा में औषधीय गुण पाए जाते हैं. आयुर्वेद में तो इसका उपयोग कई जड़ीबूटियों के साथ औषधियों को बनाने में भी किया जाता है. वहीं लैवेंडर में ऐसे हीलिंग गुण पाए जाते हैं जो तनाव को कम करने के साथ ही कई प्रकार की समस्याओं में भी मदद करते हैं. लैवेंडर का उपयोग चाय, मिठाई, शरबत और जेली बनाने के लिए किया जाता है.

सूरजमुखी : Sunflower : सूरजमुखी के फूलों में भी पोषक तत्व तथा सेहत के लिए फायदेमंद प्राकृतिक तेल भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यहां तक की इससे बने तेल को भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. इसके फूल तथा बीज का उपयोग भी लगभग सभी स्वाद (मीठा नमकीन ) वाले व्यंजन में किया जा सकता है.

डॉ पंत बताते हैं कि इनके अलावा गेंदे की कुछ प्रजातियों, चमेली, बुरांस, जैस्मीन, स्क्वैश ब्लॉसम ,पैंसी, वियोला तथा हनीसकल फ्लावर भी खाने योग्य फूलों की श्रेणी में आते हैं. जिनका उपयोग मिठाई, केक, चाय, शर्बत, सलाद की ड्रेसिंग, जैम तथा जैली आदि बनाने में किया जाता है.

उपयोग में सावधानी जरूरी

डॉ दिव्या बताती हैं कि वैसे तो कई फूलों की चाय तथा शर्बत बाजार में बने बनाए मिल जाते हैं. लेकिन यदि खाद्य या पेय पदार्थ में ताजे फूलों का इस्तेमाल किया जा रहा है तो बहुत जरूरी है कि कुछ सावधानियों को अपनाया जाय. Edible flowers का उपयोग उन्हें अच्छी तरह से धोकर, साफ करके तथा उनसे जुड़ी जरूरी जानकारियों जैसे किस प्रकार के आहार में कितनी मात्रा में उनका उपयोग करना है तथा फूलों के कौन से हिस्से का इस्तेमाल करना है आदि के जानने के बाद ही करना चाहिए. आमतौर पर ज़्यादातर फूलों का इस्तेमाल आहार या मिठाई में बहुत ही कम मात्रा में किया जाता है क्योंकि ज्यादातर फूलों की सुगंध तथा उनका स्वाद काफी तेज होते हैं जो ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल पर जायके को बिगाड़ भी सकते हैं.