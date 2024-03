World TB Day: गेट्स MRI ने टीबी वैक्सीन कैंडिडेट के तीसरे चरण का परीक्षण किया शुरू - Trial of TB vaccine candidate

हैदराबाद: बीसीजी (BCG) विकसित होने के लगभग एक शताब्दी बाद, एक नए ट्यूबरकुलोसिस (टीबी) टीके की आशा बनी हुई है. इसे लेकर दुनिया भर में कई परीक्षणों के परिणामों का इंतजार किया जा रहा है. बिल एंड मेलिंडा गेट्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (गेट्स एमआरआई) ने घोषणा की कि टीबी वैक्सीन कैंडिडेट M72/AS01E के चरण 3 का परीक्षण शुरू हो गया है.

विशेषज्ञों का कहना है कि कम से कम 10 और उम्मीदवारों पर परीक्षण चल रहा है. वरिष्ठ पत्रकार तौफीक राशिद बताते हैं कि कैसे बीसीजी विकसित होने के लगभग एक सदी बाद कई दवाओं के प्रतिरोध के साथ एक नए टीके की आवश्यकता होती है. 19 मार्च, 2024 को, बिल एंड मेलिंडा गेट्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (गेट्स एमआरआई) ने दक्षिण अफ्रीका में तपेदिक वैक्सीन उम्मीदवार का चरण 3 परीक्षण शुरू किया.

कैंडिडेट टीका, जिसे एम72/एएस01ई कहा जाता है, के परिणामों का इंतजार किया जा रहा है. फाउंडेशन कहा, 'संभवतः किशोरों और वयस्कों में फुफ्फुसीय टीबी को रोकने में मदद करने वाला पहला टीका बन सकता है, जो बीमारी का सबसे आम रूप है. एक सदी से भी अधिक समय में पहला नया टीबी टीका बन सकता है'.

यह परीक्षण उप-सहारा अफ्रीका के पांच देशों और पूर्वी एशिया के दो देशों में किया जाएगा, जिनमें से सभी में टीबी का बोझ अधिक है. दक्षिण अफ्रीका, जहां हर साल तपेदिक के लगभग 280,000 नए मामले सामने आते हैं, अधिकांश परीक्षण स्थलों की मेजबानी करेगा. गेट्स एमआरआई वैक्सीन के अलावा, दुनिया भर में 10 टीके अंतिम चरण के विकास में हैं.

डब्ल्यूएचओ के अनुसार, 'टीबी वैक्सीन कैंडिडेट पाइपलाइन में संपूर्ण-सेल टीके, सहायक प्रोटीन और पुनः संयोजक सबयूनिट वेक्टर टीके सहित विभिन्न वैक्सीन प्लेटफॉर्म शामिल हैं. किशोरों और वयस्कों में टीबी रोग की रोकथाम के लिए, बीसीजी प्रतिस्थापन के रूप में प्रारंभिक जीवन टीकाकरण के लिए, बीसीजी बूस्टर के रूप में, रोग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचार के बाद टीबी रोगियों के टीकाकरण के लिए, या उपचार की अवधि को कम करने के उद्देश्य से दवा चिकित्सा के इम्यूनोथेराप्यूटिक सहायक के रूप में, उम्मीदवार के टीके विकसित किए जा रहे हैं'.

भारत बायोटेक ने स्पेनिश टीबी वैक्सीन कैंडिडेट एमटीबीवीएसी का क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिया है, जो भारत में मानव से पृथक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पहला जीवित क्षीण टीका है.

परीक्षण देश के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि भारत में दुनिया में टीबी के सबसे अधिक मामले हैं क्योंकि वैश्विक मामलों में से लगभग 27 प्रतिशत भारत से आते हैं. डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, भारत में 28.2 लाख मामले थे. इनमें से 12 फीसदी यानी 3.42 लाख लोगों की मौत हुई. भारत के बाद इंडोनेशिया (10 प्रतिशत), चीन (7.1 प्रतिशत), फिलीपींस (7.0 प्रतिशत), पाकिस्तान (5.7 प्रतिशत), नाइजीरिया (4.5 प्रतिशत), और बांग्लादेश (3.6 प्रतिशत) का स्थान रहा.

रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत ने मामलों की संख्या कम करने में प्रगति की है. 2015 में प्रति 1,00,000 लोगों पर 258 मरीज थे, जो 2022 में घटकर प्रति 1,00,000 लोगों पर 199 हो गए हैं. यह दर अभी भी वैश्विक औसत 133 प्रति 100,000 से कहीं अधिक है.

डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों के मुताबिक, 2022 में 10.6 मिलियन लोग टीबी से प्रभावित हुए. इनमें से 1.3 मिलियन लोगों की जान चली गई. टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों ने वर्ष 2000 से अनुमानित 75 मिलियन लोगों की जान बचाई है.

डब्ल्यूएचओ का कहना है कि मल्टीड्रग-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना हुआ है. जबकि 2022 में अनुमानित 410,000 लोगों में मल्टीड्रग-प्रतिरोधी या रिफैम्पिसिन-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर/आरआर-टीबी) विकसित हुई, केवल 5 में से 2 लोग ही उपचार तक पहुंच पाते हैं. डब्ल्यूएचओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है, 'नए टीबी निदान, दवाओं और टीकों के विकास में प्रगति इन क्षेत्रों में निवेश के समग्र स्तर से बाधित है'.

26.8 प्रतिशत मल्टीपल ड्रग-प्रतिरोधी रोगियों के साथ भारत फिर से अग्रणी देशों में से एक है. 2024, 'हां! विश्व क्षय रोग दिवस!' ('Yes! We Can End TB') थीम के तहत मनाया जा रहा है, अर्थात 'हम टीबी ख़त्म कर सकते हैं'. डब्ल्यूएचओ द्वारा, 'आशा का संदेश देना कि उच्च स्तरीय नेतृत्व, बढ़े हुए निवेश और नई डब्ल्यूएचओ सिफारिशों को तेजी से अपनाने के माध्यम से टीबी महामारी के खिलाफ लड़ाई को पटरी पर वापस लाना संभव है'.

2022 में टीबी से कुल 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई (एचआईवी से पीड़ित 167,000 लोगों सहित). दुनिया भर में, कोविड-19 (एचआईवी और एड्स से ऊपर) के बाद टीबी दूसरा प्रमुख संक्रामक

2022 में, दुनिया भर में अनुमानित 10.6 मिलियन लोग तपेदिक (टीबी) से बीमार पड़ गए, जिनमें 5.8 मिलियन पुरुष, 3.5 मिलियन महिलाएं और 1.3 मिलियन बच्चे शामिल थे. टीबी सभी देशों और आयु समूहों में मौजूद है. टीबी इलाज योग्य और रोकथाम योग्य है.

मल्टीड्रग-प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी) एक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट और स्वास्थ्य सुरक्षा खतरा बना हुआ है. 2022 में दवा-प्रतिरोधी टीबी से पीड़ित केवल 5 में से 2 लोगों को ही इलाज मिल सका.

टीबी से निपटने के वैश्विक प्रयासों ने वर्ष 2000 से अनुमानित 75 मिलियन लोगों की जान बचाई है.

टीबी पर 2018 संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय बैठक में सहमत वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टीबी की रोकथाम, निदान, उपचार और देखभाल के लिए सालाना 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है.

2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्वास्थ्य लक्ष्यों में से एक है.

