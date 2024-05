ETV Bharat / entertainment

WATCH : अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आर्या' के 20 साल पूरे होने पर शानदार जश्न, डायरेक्टर संग पहुंचीं ये हस्तियां - Allu Arjun and Sukumar

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 8, 2024, 9:53 AM IST | Updated : May 8, 2024, 11:34 AM IST

अल्लू अर्जुन ( srivenkateswaracreations- instagram )

हैदराबाद : साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जन के करियर की बतौर एक्टर दूसरी फिल्म 'आर्या' (2004) से बतौर डायरेक्टर अपने करियर की शुरुआत करने वाले फिल्म पुष्पा के डायरेक्ट सुकुमार के फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे हो चुके हैं. इस मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर ने एक शानदार सेलिब्रेशन की शाम रखी और जमकर इन्जॉय किया. यहां अल्लू अर्जुन और आर्या के डायेरक्टर सुकुमार समेत फिल्म से जुड़ी पूरी टीम ने दस्तक दी और खूब जश्न मनाया. साल 2004 में रिलीज हुई आर्या उस वक्त की ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जो आज भी 'पुष्पा' एक्टर के फैंस को पसंद है. " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" "> बता दें, बीती 7 मई की रात हैदराबाद में आर्या और इसके डायरेक्टर सुकुमार के फिल्म इंडस्ट्री में 20 साल पूरे होने का जश्न मनाया गया है. जहां फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू और अल्लू अर्जुन के प्रोड्यूसर पिता अल्लू अरविंद भी मौजूद थे. वहीं, पुष्पा फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर देवी श्री प्रसाद ने भी यहां दस्तक दी और अपने गानों से चार चांद लगाने का काम किया. बता दें, साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट फिल्म 'पुष्पा- द राइज' के डायरेक्टर सुकुमार और उनकी डेब्यू फिल्म आर्या को बीती 7 मई को 20 साल पूरे हुए.इस मौके पर पुष्पा की टीम ने डायरेक्टर को बधाई दी. बता दें, सुकुमार ने साल 2004 में अल्लू अर्जुन के बतौर एक्टर करियर की दूसरी फिल्म आर्या डायरेक्ट की थी, जो साउथ सिनेमा की सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल है. साल 2009 में आर्या 2 आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया था. अल्लू अर्जुन के साथ सुकुमार ने आर्य और पुष्पा जैसी फिल्में ही बनाई हैं. पुष्पा- द राइज (2021) रिलीज हुई थी, जो पूरी दुनिया में छाई थी. वहीं, अब सुकुमार और अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा 2 द रूल से चर्चा में हैं, जो आगामी 15 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. सुकुमार के फिल्म डायरेक्शन पर नजर डाले तो, आर्या (2004) के बाद जगदम (2007), आर्या 2 (2009), 100% लव (2011), 1: नैनोकदीने (2014), नन्नाकु प्रेमतो( 2016), रंगास्थलम (2018), पुष्पा द राइज (2021) और पुष्पा 2 द रूल समेत नौ फिल्में डायरेक्ट की हैं. वहीं, साउथ सुपरस्टार राम चरण के बर्थडे पर डायरेक्टर ने RRR स्टार के साथ अपनी एक फिल्म भी साइन कर ली है. ये भी पढे़ं : 'पुष्पा 2 द रूल' का पहला गाना 'पुष्पा-पुष्पा' रिलीज, मिका सिंह की आवाज और अल्लू अर्जुन के डांस ने ढाया कहर - Song Pushpa Pushpa



