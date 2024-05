ETV Bharat / bharat

बालेसर में गाड़ी से काली फिल्म हटाने का लेकर बवाल, ग्रामीण और पुलिस भिड़े - Uproar in Jodhpur

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : May 9, 2024, 8:36 AM IST | Updated : May 9, 2024, 8:44 AM IST

जोधपुर में बवाल ( फोटो ईटीवी भारत )

बालेसर में गाड़ी से काली फिल्म हटाने का लेकर बवाल (वीडियो ईटीवी भारत) जोधपुर. जिले के बालेसर कस्बे में बुधवार देर रात को गाड़ी के शीशे पर लगे काली फिल्म हटाने को लेकर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी. विवाद के चलते ग्रामीण ने पुलिस पर पथराव कर दिया. आक्रोशित लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया. जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने जानकारी मिलने के बाद जोधपुर से अतिरिक्त जाब्ता मौके पर भेजा. भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी. पुलिस को टीयर गैस भी छोड़ने पड़े. पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है. जिसके विरोध में लोगों ने थाने का घेराव कर लिया. जहां पर वार्ता सफल नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने पथराव किया. देर रात तक इलाके में तनाव कायम था. पूरा कस्बा पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. एएसपी भोपाल सिंह के अनुसार कस्बे में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है. पढ़ें: छबड़ा में पारदी गिरोह का आतंक, लूट की वारदातों को दिया अंजाम, किसान को किया गंभीर घायल बालेसर में बुधवार रात को शहीद भंवर सिंह इंदा चौक पर एक वाहन के काली फिल्म लगी थी, जिसे हटाने के लिए सीईओ कैलाश कंवर ने कार्रवाई शुरू की जिसको लेकर विरोध शुरू हो गया. लोगों की भीड़ जमा होने पर पुलिस ने मुनादी करवाई की आचार संहिता लागू है ऐसे में भीड़ नहीं करें. मौके पर पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष रेवत राम सांखला ने समझा कर जाम खुलवाया. लेकिन पुलिस द्वारा युवाओं को हिरासत लेने का विरोध शुरू हो गया. लोग थाने के आगे जमा हो गए. भीड़ हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ने की मांग पर अड़े रहे जिसपर ये सारा बखेड़ा शुरू हुआ. पुलिस ने हिरासत में लिए गए युवकों को छोड़ने से इनकार कर दिय. इससे गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस के वाहनों पर पथराव कर दिया. पुलिस को हल्का बल प्रयोग करते हुए भीड़ को संभाला. देर रात को आसपास के थानों की पुलिस कस्बे में तैनात कर दी गई है. फिलहाल मौके पर तनावपूर्ण शांति बनी हुई है.

Last Updated : May 9, 2024, 8:44 AM IST