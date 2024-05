ETV Bharat / bharat

टायर फटने के बाद डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकराई कार, 6 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर - Hapur accident

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 14, 2024, 8:07 AM IST | Updated : May 14, 2024, 9:48 AM IST

HAPUR ACCIDENT ( Photo Credit; ETV Bharat )

हापुड़ पहुंचे परिवार के लोग. (VIDEO Credit; ETV Bharat) हापुड़ : गढ़ कोतवाली इलाके में सोमवार की देर रात एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर तोड़कर ट्रक से टकरा गई. कार में कुल 7 लोग सवार थे. इनमें से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल भिजवाया. इसके बाद कार में फंसे शवों को बाहर निकलवाया. कार सवार गाजियाबाद से नैनीताल जा रहे थे. कार का टायर फटने से हादसा होने की आशंका जताई जा रही है. गढ़ कोतवाली क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर सोमवार की देर रात एक कार गाजियाबाद से नैनीताल के करौली के लिए जा रही थी. कार में चालक समेत कुल 7 लोग सवार थे. इस दौरान बृजघाट टोल प्लाजा के पास कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी साइड में पहुंच गई. इसके बाद उस लेन में आ रहे एक ट्रक से उसकी जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. मौके पर ही 6 लोगों की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस मरने वालों की पहचान कर रही है. (Photo Credit; ETV Bharat) हादसे के बाद मौके पर भीड़ जुट गई. लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी. कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घायल को अस्पताल भिजवाया. उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है. एएसपी राजकुमार अग्रवाल ने बताया कि जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. 6 कार सवारों की मौत हो चुकी थी. एएसपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में ऐसा लग रहा है कि कार का टायर फटने के बाद उसका संतुलन बिगड़ गया. इसके बाद कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंच गई. इस दौरान वह ट्रक से टकरा गई. हादसे में जान गंवाने वालों की फाइल फोटो. (Photo Credit; family member) हादसे में रोहित सैनी (33) पुत्र रामकिशन सैनी निवासी मकान नंबर 335, न्यू विकास नगर, नियर लक्ष्य रत्ना पब्लिक स्कूल, लोनी, गाजियाबाद, अनूप सिंह (38) पुत्र करतार सिंह निवासी मकान नंबर 115, गली नंबर 2 नवीन कुंज, लोनी, गाजियाबाद, संदीप (35) पुत्र स्व. रामकिशन निवासी गिरी मार्केट, लोनी गाजियाबाद, निक्की जैन (33) निवासी शिव विहार निकट मेट्रो स्टेशन, लोनी गाजियाबाद, राजू जैन (36) निवासी खतौली, मेरठ, विपिन सोनी (35) निवासी न्यू विकास नगर, लोनी गाजियाबाद की मौत हो गई. मरने वालो में 5 गाजियाबाद जबकि एक मेरठ के रहने वाले थे. हादसे में घायल सचिन पुत्र रामकिशन निवासी मेरठ का रहने वाला था.

Last Updated : May 14, 2024, 9:48 AM IST