ETV Bharat / bharat

नवगछिया में दर्दनाक सड़क हादसा, ट्रक में घुसी कार, 3 लोगों की मौत - Naugachia road accident

By ETV Bharat Bihar Team Published : May 10, 2024, 8:23 AM IST | Updated : May 10, 2024, 9:37 AM IST

नवगछिया में कार हादसा ( ETV Bharat )

नवगछिया में सड़क हादसा, तीन की मौत (ETV Bharat) भागलपुर : बिहार के भागलपुर में कार हादसा हो गया. नवगछिया में कार से नियंत्रण खोने पर कार ट्रक के नीचे घुस गई. हादसे में तीन कार सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. गोपालपुर पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक को उठाकर निकाला गया. तीनों युवकों की तब तक मौत हो चुकी थी. नवगछिया सड़क हादसे में 3 की मौत : मामला जिले के नवगछिया पुलिस जिले के मकंदपुर चौक से सटे ज्योति ढाबा के सामने का है. कार पर सवार 3 युवक की गाड़ी छोटे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. तीनों कार सवार युवक की मौत मौके पर ही हो गई. इसकी सूचना तीनों मृतकों के परिजनों को दी गई. क्रेन से खींच लाई गई कार (ETV Bharat) सुबह-सुबह हुआ हादसा : मौके पर गोपालपुर पुलिस की टीम जब पहुंची तो वहां मौजूद लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि घटना सुबह 4:00 के करीब हुई है. उन्होंने बताया कि हमारे ढाबे से गोपालपुर थाने की पुलिस चाय पीकर निकाली ही थी कि अचानक जोरदार आवाज हुई. लोगों का कहना था कि ऐसा लगा कि किसी ट्रक का टायर फटा लेकिन पास जाकर देखा तो एक छोटी कर ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी कार ट्रक के नीचे आ गई. ट्रक के नीचे घुस गई कार : स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो तीन युवक कार पर सवार थे और खून से लथपथ थे. तुरंत ही इसकी सूचना गोपालपुर थाने को दी गई. गोपालपुर थाने की गश्ती टीम घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे से कार निकलवाई. तीनों युवकों की तब तक मौत हो गई. इसी ट्रक के पीछे जा घुसी थी कार (ETV Bharat) तीनों मृतकों की हुई पहचान : तीनों मृतक साथ में मिलकर पास में ही ढाबा चलाते थे. तीनों की पहचान इसलिए हो गई क्योंकि वो पास के ही गांव के रहने वाले थे. नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में गोपालपुर थाना प्रभारी ने सभी का पोस्टमार्टम करवा कर शवों को परिजनों को सौंप दिया है. "शवों को बरामद कर लिया गया है. पोस्टमार्टम में देखा जाएगा कि तीनों नशे की हालत में थे? या क्या वजह थी हादसे की इसका पता चल पाएगा. हमारी जांच अन्य मुद्दों पर भी चल रही है. ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है."- गोपालपुर थाना प्रभारी

नवगछिया में सड़क हादसा, तीन की मौत (ETV Bharat) भागलपुर : बिहार के भागलपुर में कार हादसा हो गया. नवगछिया में कार से नियंत्रण खोने पर कार ट्रक के नीचे घुस गई. हादसे में तीन कार सवार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. गोपालपुर पुलिस ने क्रेन बुलाकर ट्रक को उठाकर निकाला गया. तीनों युवकों की तब तक मौत हो चुकी थी. नवगछिया सड़क हादसे में 3 की मौत : मामला जिले के नवगछिया पुलिस जिले के मकंदपुर चौक से सटे ज्योति ढाबा के सामने का है. कार पर सवार 3 युवक की गाड़ी छोटे ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. तीनों कार सवार युवक की मौत मौके पर ही हो गई. इसकी सूचना तीनों मृतकों के परिजनों को दी गई. क्रेन से खींच लाई गई कार (ETV Bharat) सुबह-सुबह हुआ हादसा : मौके पर गोपालपुर पुलिस की टीम जब पहुंची तो वहां मौजूद लोगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि घटना सुबह 4:00 के करीब हुई है. उन्होंने बताया कि हमारे ढाबे से गोपालपुर थाने की पुलिस चाय पीकर निकाली ही थी कि अचानक जोरदार आवाज हुई. लोगों का कहना था कि ऐसा लगा कि किसी ट्रक का टायर फटा लेकिन पास जाकर देखा तो एक छोटी कर ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पूरी कार ट्रक के नीचे आ गई. ट्रक के नीचे घुस गई कार : स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो तीन युवक कार पर सवार थे और खून से लथपथ थे. तुरंत ही इसकी सूचना गोपालपुर थाने को दी गई. गोपालपुर थाने की गश्ती टीम घटनास्थल पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रक के नीचे से कार निकलवाई. तीनों युवकों की तब तक मौत हो गई. इसी ट्रक के पीछे जा घुसी थी कार (ETV Bharat) तीनों मृतकों की हुई पहचान : तीनों मृतक साथ में मिलकर पास में ही ढाबा चलाते थे. तीनों की पहचान इसलिए हो गई क्योंकि वो पास के ही गांव के रहने वाले थे. नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में गोपालपुर थाना प्रभारी ने सभी का पोस्टमार्टम करवा कर शवों को परिजनों को सौंप दिया है. "शवों को बरामद कर लिया गया है. पोस्टमार्टम में देखा जाएगा कि तीनों नशे की हालत में थे? या क्या वजह थी हादसे की इसका पता चल पाएगा. हमारी जांच अन्य मुद्दों पर भी चल रही है. ट्रक को भी कब्जे में ले लिया गया है."- गोपालपुर थाना प्रभारी

Last Updated : May 10, 2024, 9:37 AM IST