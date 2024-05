ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी ने युवाओं के साथ टेंपो में किया सफर, बोले- मोदी का टेंपो अडानी के लिए और मेरा अग्निवीर युवाओं के लिए चलता है - Rahul Gandhi in Tempo with youth

Published : May 23, 2024, 9:58 AM IST

By ETV Bharat Haryana Team

Rahul Gandhi in Tempo with youth in Panchkula ( Rahul Gandhi Social Media Platform )