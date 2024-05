ETV Bharat / bharat

पानीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल का विरोध, भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाषण देने से रोका, बोले- बिना बुलाए आए बीजेपी उम्मीदवार - Protest against Manohar Lal Panipat

By ETV Bharat Haryana Team Published : May 22, 2024, 9:34 AM IST | Updated : May 22, 2024, 9:40 AM IST

Protest against Manohar Lal in Panipat ( Etv Bharat )

Last Updated : May 22, 2024, 9:40 AM IST