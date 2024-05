ETV Bharat / bharat

14 को नामांकन, 13 को मोदी का मेगा रोड शो; बनारस से पूरा भारत साधेंगे पीएम, बीजेपी का मास्टर प्लान तैयार - PM Modi Road Show

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 10, 2024, 7:29 AM IST | Updated : May 10, 2024, 8:28 AM IST

वाराणसी: PM Modi Road Show Route Plan: वाराणसी को मिनी भारत का एक सबसे बड़ा सेंटर कहा जाता है. बनारस में हर 10 कदम पर ठीक वैसे ही भाषा और रहन-सहन बदल जाता है जैसे भारत में हर कुछ किलोमीटर पर राज्य और शहर बदलने के साथ चीज बदलने लगते हैं. वाराणसी भी ऐसा ही शहर है. यहां पर हर धर्म हर जाति के लोग बसे हुए हैं. प्रधानमंत्री मोदी को जी रूट से रोड शो करना है. वह रूट भी मिनी भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है. राजनीतिक विश्लेषक अरविंद मिश्रा का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने नामांकन के लिए 2014 में जब बनारस आए थे तो उन्होंने पहली बार लंका स्थित मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोशन की शुरुआत की थी. जिस रूट से उस समय प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो आगे बढ़ा था उस रूट पर इस बार भी बीजेपी ने रोड शो की तैयारी की है. सबसे बड़ी बात है कि भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा को माल्यार्पण करके पीएम मोदी सर्व शिक्षा की राजधानी में एक बड़ा संदेश देंगे. उसके बाद जैसे ही रोड शो आगे बढ़ेगा वैसे-वैसे मिनी भारत की एक तस्वीर और झलक दिखाई देगी. लंका के बाद अस्सी क्षेत्र पड़ेगा जो मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र कहा जाता है. यहां पर हर वर्ग हर जाति के लोगों के साथ ब्राह्मण और कुछ अन्य जातियों की अच्छी खासी आबादी है. आगे बढ़ने पर सोनारपुर इलाके में मुस्लिम बाहुल्य और दक्षिण भारतीयों की बड़ी आबादी यहां पर मिल जाएगी. थोड़ा आगे बढ़ने पर साउथ के आंध्र प्रदेश तेलंगाना और तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों की मौजूदगी भी यहां की गलियों में बड़ी संख्या में देखने को मिलती है. थोड़ा सा आगे बढ़ने पर फिर पश्चिम बंगाल के लोग यहां पर कई पीढ़ियों से वास कर रहे हैं. बंगाली टोला इलाका पूरा का पूरा बंगालियों के लिए ही जाना जाता है. उसके आगे बढ़ने पर मदनपुरा और फिर जंगमबाड़ी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के साथ ही साथ ब्राह्मण यादव और मराठी परिवार का बहुत बड़ा केंद्र है. यहां की गलियों में मराठा परिवार आज भी निवास करते हैं. इसके आगे गोदौलिया बनारस का हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है. जहां पर पर्यटकों से लेकर काशी के लोग आपको घूमते फिरते मिल जाएंगे. यही रास्ता विश्वनाथ मंदिर गंगा घाट और वाराणसी के बाजार की तरफ जाता है. माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी खुली गाड़ी से गोदौलिया चौराहे पर लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं. इसके पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गोदौलिया चौराहे पर ही एक छोटी जनसभा भी की थी, इसलिए यह राजनीति का भी बड़ा केंद्र बनता जा रहा है. प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो को लेकर जो रूट प्लान तैयार किया गया है. वह इसी हिसाब से तैयार किया गया है कि पीएम मोदी बनारस से पूरे भारत को संदेश दिन बनारस के रोड शो में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारी भी उसी हिसाब से की जा रही है. ये भी पढ़ेंः पीएम मोदी बनारस रोड शो; बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर होगा समापन, 15 मिनट करेंगे विशेष पूजा-अर्चना

