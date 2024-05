ETV Bharat / bharat

स्वाति मालीवाल को मिला निर्भया की मां का साथ, अरविंद केजरीवाल के लिए कही ये बड़ी बात... - Nirbhaya Mother on Swati maliwal

By ETV Bharat Delhi Team Published : May 23, 2024, 9:33 AM IST | Updated : May 23, 2024, 9:38 AM IST

निर्भया की मां आशा देवी ( SOURCE: X SWATI MALIWAL POST )

नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल केस को अब निर्भया की मां आशा देवी का साथ मिल गया है. आशा देवी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक वीडियो बनाकर उनके लिए इंसाफ की मांग की है. निर्भया की मां आशा देवी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक वीडियो बनाया है और उनके लिए इंसाफ की मांग की है. निर्भया की माता ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि स्वाति मालीवाल कई वर्षों से महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती आईं हैं. उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. पूरी जनता का उनपर विश्वास है. अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल का सपोर्ट करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई बताते हैं तो ऐसे में उन्हें अपने भाई, अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को दोषी पर कार्रवाई करनी चाहिए और स्वाति मालीवाल को इंसाफ मिलना चाहिए. वहीं निर्भया की मां के इस वीडियो को स्वाति मालीवाल ने अपने X हैंडल पर शेयर किया और लिखा कि ''निर्भया की माता जी ने देश में इंसाफ़ की लंबी लड़ाई लड़ी है. जब मैं बच्चों के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए अनशन कर रही थी, तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया था. आज उन्होंने मेरे समर्थन में ये वीडियो बनाई तो दिल बड़ा भावुक हुआ पर कोई बड़ी बात नहीं, अभी कुछ नेता मेरा समर्थन करने के लिए इन्हें भी BJP एजेंट बता देंगे. बता दें आपको स्वाति मालीवाल केस में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है. केजरीवाल के माता पिता और पत्नी से दिल्ली पुलिस पूछताछ की तैयारी में है. बता दें 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार पर आरोप लगाया था कि जब वो केजरीवाल से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंची तो बिभव ने कथित तौर पर उनसे बदसलूकी और मारपीट की गई.इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस मामले में जांच कर रही हैं और ये मामला विवादों में घिरा हुआ है. ये भी पढ़े-स्वाति मालीवाल केस में आज केजरीवाल के माता-पिता से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस

नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल केस को अब निर्भया की मां आशा देवी का साथ मिल गया है. आशा देवी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक वीडियो बनाकर उनके लिए इंसाफ की मांग की है. निर्भया की मां आशा देवी ने स्वाति मालीवाल के समर्थन में एक वीडियो बनाया है और उनके लिए इंसाफ की मांग की है. निर्भया की माता ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि स्वाति मालीवाल कई वर्षों से महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ती आईं हैं. उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए. पूरी जनता का उनपर विश्वास है. अरविंद केजरीवाल को स्वाति मालीवाल का सपोर्ट करना चाहिए. उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को दिल्ली का बेटा, दिल्ली का भाई बताते हैं तो ऐसे में उन्हें अपने भाई, अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहिए. उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल को दोषी पर कार्रवाई करनी चाहिए और स्वाति मालीवाल को इंसाफ मिलना चाहिए. वहीं निर्भया की मां के इस वीडियो को स्वाति मालीवाल ने अपने X हैंडल पर शेयर किया और लिखा कि ''निर्भया की माता जी ने देश में इंसाफ़ की लंबी लड़ाई लड़ी है. जब मैं बच्चों के रेपिस्ट को सजा दिलाने के लिए अनशन कर रही थी, तब भी उन्होंने मेरा साथ दिया था. आज उन्होंने मेरे समर्थन में ये वीडियो बनाई तो दिल बड़ा भावुक हुआ पर कोई बड़ी बात नहीं, अभी कुछ नेता मेरा समर्थन करने के लिए इन्हें भी BJP एजेंट बता देंगे. बता दें आपको स्वाति मालीवाल केस में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर सकती है. केजरीवाल के माता पिता और पत्नी से दिल्ली पुलिस पूछताछ की तैयारी में है. बता दें 13 मई को राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए बिभव कुमार पर आरोप लगाया था कि जब वो केजरीवाल से मिलने उनके दिल्ली स्थित आवास पहुंची तो बिभव ने कथित तौर पर उनसे बदसलूकी और मारपीट की गई.इसके बाद से ही दिल्ली पुलिस मामले में जांच कर रही हैं और ये मामला विवादों में घिरा हुआ है. ये भी पढ़े-स्वाति मालीवाल केस में आज केजरीवाल के माता-पिता से पूछताछ कर सकती है दिल्ली पुलिस

Last Updated : May 23, 2024, 9:38 AM IST