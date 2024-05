पीएम मोदी आज यूपी में चार रैलियों को करेंगे संबोधित, अखिलेश के साथ केजरीवाल करेंगे प्रेसवार्ता - lok sabha election 2024

लखनऊः पीएम नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को यूपी में चार रैलियों ( PM Modi rally in UP) को संबोधित करेंगे. वहीं, दिल्ली के सीएम और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ लखनऊ में संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता (Akhilesh Yadav press conference with Arvind Kejriwal) को संबोधित करेंगे. इस लोकसभा चुनाव में केजरीवाल का यह पहला यूपी दौरा है.

बताया जा रहा है कि केजरीवाल यूपी के कई जिलों में रैलियां और रोड शो में भी भाग ले सकते हैं. बता दें कि कल लखनऊ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा था. यह वार्ता इंडिया गठबंधन के बैनर तले आयोजित की गई थी. इसी कड़ी में आज केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव प्रेसवार्ता को संबोधित करेंगे.

पीएम मोदी आज पूर्वांचल को मथेंगे

लोकसभा चुनाव के बचे हुए चरणों को लेकर पीएम मोदी आज पूर्वांचल की सीटों को मथेंगे. वह आजमगढ़, जौनपुर, भदोही और प्रतापगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी आजमगढ़ के निजामाबाद रोड स्थित बड़ागांव हुसैनगंज फरिया में सभा करेंगे. पीएम की दूसरी सभा टीडी कॉलेज जौनपुर और तीसरी सभा भदोही के ऊंज थाने के पीछे स्थित मैदान में होगी. इसके बाद पीएम की चौथी सभा प्रतापगढ़ के जीआईसी ग्राउंड पर होगी. वहीं, सीएम योगी कौशांबी के मंझनपुर, हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के तिंदवारी विधानसभा क्षेत्र और फतेहपुर के बिंदकी में जनसभा करेंगे.

काशी में पार्टी के पदाधिकारियों से मिलेंगे पीएम मोदी

वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन के बाद पूर्वांचल दौरे पर निकले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर आज काशी के विधायक, एमएलसी और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे. स्थानीय नेताओं से आज संवाद करने के बाद एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के पश्चात हेलीकॉप्टर से आजमगढ़, भदोही और जौनपुर की जनसभा के लिए रवाना होंगे. उसके बाद प्रधानमंत्री 21 मई को वाराणसी में संपूर्ण आनंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में आयोजित मातृ शक्ति सम्मेलन को संबोधित करेंगे.



ये भी पढे़ंः मल्लिकार्जुन खड़गे बोले-पीएम मोदी जितना राहुल-सोनिया और मुझे गाली देते हैं, उतना तो राम का नाम भी नहीं लेते

ये भी पढ़ेंःबैटल ऑफ अमेठी-रायबरेली: दिन रात जुटीं प्रियंका गांधी, 2 पूर्व CM सहित दर्जन भर दिग्गज नेता भी लगे; आज पहुंच रहे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे