Updated : May 1, 2024, 7:23 AM IST

Published : May 1, 2024, 6:48 AM IST

By ANI

लोकसभा चुनाव 2024: गुवाहाटी में पहली बार मतदान करने वालों ने शिक्षा को दी प्राथमिकता - first time voters prioritise

गुवाहाटी: गुवाहाटी लोकसभा क्षेत्र में पहली बार मतदान करने वाले मतदाता 7 मई को होने वाले तीसरे चरण के मतदान में जोश और उत्साह के साथ अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करने के लिए कमर कस रहे हैं. युवा मतदाताओं की प्राथमिक चिंता बेहतर भारत के लिए सर्वांगीण विकास कार्य है, जो उनके अनुसार केवल एक स्थिर सरकार ही कर सकती है. गुवाहाटी के युवा मतदाता कश्मीरी दास ने कहा कि नई सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने पर जोर देना चाहिए. बेरोजगारी बड़े मुद्दों में से एक है. मौजूदा सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं और हम चाहते हैं कि नई सरकार योजनाओं को ठीक से लागू करे. कश्मीरी दास ने कहा, 'नई सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने पर भी ध्यान देना चाहिए.' एक अन्य युवा मतदाता गौतम डेका ने कहा कि सरकार को शिक्षा प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. गौतम डेका ने कहा, 'सीटों की कमी के कारण कई सक्षम छात्र प्रवेश नहीं ले पाएंगे और सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए.' गुवाहाटी की युवा मतदाता अनुष्का परासर ने कहा कि सरकार को शिक्षा व्यवस्था में सुधार, महिला सशक्तिकरण व अन्य विषयों पर ध्यान देना चाहिए. हम युवा हैं और हमारी मुख्य चिंता यह है कि सरकार युवाओं के विकास के लिए क्या कर रही है. हम चाहते हैं कि युवाओं, महिला सशक्तिकरण, मध्यम वर्ग के लोगों के विकास के लिए सरकार कुछ करे. हम एक स्थिर सरकार चाहते हैं. अनुष्का परासर ने कहा, 'असम में चार संसदीय क्षेत्रों - गुवाहाटी, बारपेटा, कोकराझार और धुबरी के लिए तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होगा. राज्य में तीसरे चरण के चुनाव में 47 उम्मीदवार मैदान में हैं और चार लोकसभा क्षेत्रों के 81 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. ये भई पढ़ें- कोकराझाड़ के बाद चिरांग में भी थिरके हिमंत बिस्वा सरमा, चुनाव प्रचार के दौरान किया डांस - Lok Sabha Election 2024

Last Updated : May 1, 2024, 7:23 AM IST