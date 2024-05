ETV Bharat / bharat

आंध्र प्रदेश चुनाव 2024: आधी रात तक वोटिंग, 78.39 फीसदी मतदान - Andhra Pradesh Election 2024

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 14, 2024, 8:31 AM IST | Updated : May 14, 2024, 11:50 AM IST

आंध्र प्रदेश में भारी मतदान ( ANI )

अमरावती: राज्य में आधी रात तक मतदान जारी रहा. चुनाव आयोग के अनुसार रात 12 बजे तक 78.39 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. राज्य में 2019 में 79.46 फीसदी मतदान हुआ था. चुनाव आयोग का अनुमान है कि इस बार 80 फीसदी मतदान का आंकड़ा पार कर सकता है. लेटेस्ट जानकारी के अनुसार लोकसभा सीटों में मछलीपट्टनम के गंगाधरा नेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र और विधानसभा क्षेत्रों में सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया. आंद्र प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र की भावना का परिचय दिया है. वे घंटों कतार में खड़े रहे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया. अधिकारियों ने बताया कि कुछ स्थानों पर आधी रात तक मतदान जारी रहा. विदेशों के साथ-साथ हमारे देश के विभिन्न शहरों से बूढ़े, महिलाएं और युवा अपने गृहनगर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग किया. खासकर युवाओं में उत्साह देखा गया. भले ही उन्हें मतदान केंद्रों पर औसतन दो से ढाई घंटे तक कतार में खड़ा रहना पड़ा, लेकिन मतदाताओं ने धैर्य नहीं खोया. गर्मी की परवाह किए बगैर दोपहर में भी मतदाता मतदान केंद्रों पर उमड़ पड़े. शाम 6 बजे मतदान का समय समाप्त होने पर 3 हजार 500 से अधिक मतदान केंद्रों पर कम से कम 100 से 200 लोग कतार में खड़े थे. इसलिए उन सभी को वोट देने का मौका मिला. कुछ केंद्रों पर मतदान रात तक जारी रहा. तिरुवुरु निर्वाचन क्षेत्र के चिंताकलानी में आधी रात तक मतदान हुआ. अनाकापल्ली जिले के मदुगुला मंडल के गोतिवाड़ा अग्रहारम, विशाखा जिले के पद्मनाभम मंडल और भीमुनिपट्टनम में आधी रात तक मतदान जारी रहा. ओंगोलु मंडल ट्रोवागुंटा मतदान केंद्र ने नियमों का उल्लंघन करते हुए साढ़े आठ बजे मतदाताओं को पर्चियां बांट दीं. राज्य में मतदान के पहले दो घंटों में केवल 9.21 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहां से यह प्रति घंटा बढ़ती जा रही थी. आधी रात को जुटाई गई आखिरी जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग ने बताया कि 78.39 फीसदी मतदान दर्ज किया गया है. सबसे ज्यादा मतदान सुबह 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच दर्ज किया गया. सुबह से शाम तक के मतदान पैटर्न का विश्लेषण करें तो प्रति घंटे औसतन 7 से 9 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. 2019 के आम चुनाव में 79.64 फीसदी मतदान हुआ था. चुनाव आयोग को उम्मीद है कि तब की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा. ये भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में अब तक 68 फीसदी वोटिंग, 4 जून को आएंगे नतीजे - Andhra Assembly Election 2024

