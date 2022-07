.

12 કલાકની ઉપરનો સમય થયો છતાં નથી ઓસરી રહ્યા પાણી, તંત્રની ખૂલી પોલ Published on: 18 minutes ago

અમદાવાદઃ શહેરમાં અતિભારે વરસાદના કારણે (Heavy Rain in Ahmedabad) રોડ અને રસ્તા ઉપર તો ઠેરઠેર પાણી જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે અનેક જગ્યાએ ભૂવા પડવાથી તંત્રની કામગીરીની પોલ ખૂલી ગઈ છે. શહેરના દાણીલીમડા વિસ્તારના અનેક ઘરોમાં પાણી ઘૂસી ગયા હતા. એટલે અહીંના સ્થાનિકોએ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી (due to rainy water Locals in trouble in Ahmedabad) રહ્યો છે. મહત્વનું છે કે, રવિવારે સાંજે વાદળછાયા વાતાવરણ પછી સમગ્ર શહેરમાં ભારે વરસાદ તૂટી પડ્યો હતો. તેના કારણે અનેક વિસ્તારમાં ઘૂટણસમા પાણી (Water seeped into homes in Danilimda) ભરાયા હતા. તો કેટલીક જગ્યાએ વાહનચાલકો પણ ખૂબ જ હેરાન (due to rainy water Locals in trouble in Ahmedabad) થયા હતા.