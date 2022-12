.

અમરેલી દેશમાં કોરોના એમીક્રોન વાયરસના વધતા જતા કેસો જોવા (Omicron new variant) મળી રહ્યો છે, ત્યારે અમરેલી આરોગ્ય તંત્ર એક્શન મોડ પર આવી ગયું છે. અમરેલી આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા કમિશનર કચેરી ખાતે મિટિંગ યોજી હતી. જેમાં મેડિકલ ઓફિસરોના (Corona cases in Amreli) ઓનલાઇન માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું. કોરોનાના નવા વેરિયન્ટ એમીક્રોન વાયરસને લઈને જિલ્લા, તાલુકા લેવલે લોકોને સતર્ક (Omicron new variant Corona cases) રહેવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી હતી. તેમજ PHC સેન્ટર પર જરૂરિયાત મુજબના PPE કીટ, ઓક્સિજન વગેરેની સુવિધાઓ વધારી દેવામાં આવી છે. તેવા કિસ્સામાં જો બહારથી કોઈ વ્યક્તિ આવે તો જીનોમ સિકવન્સ પ્રમાણે સારવાર હેઠળ આવરી લેવામાં આવશે તેમજ સરકાર દ્વારા જે ગાઈડલાઈન પ્રમાણે લોકોને પણ તેનું પાલન કરવા માટે અનુરોધ છે. (Amreli District Health System)