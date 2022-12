.

પોરબંદરમાં ભાજપ કોંગ્રેસના ઉમેદવારે મતદાન કરી જીતનો કર્યો દાવો Published on: 1 hours ago

Koo_Logo Versions

પોરબંદર : વિધાનસભા ચૂંટણીમાં (83) પોરબંદર બેઠક પરથી ભાજપના ઉમેદવાર બાબુ બોખીરિયા અને કોંગ્રેસના અર્જુન મોઢવાડિયાએ મતદાન (Voters in Porbandar) કરવા પહોંચ્યા હતા. જ્યારે બંને ઉમદેવારે મતદાન કરીને જીતનો દાવો વ્યક્ત કર્યો હતો. ભાજપના ઉમેદવાર બાબુ બોખીરિયાએ જણાવ્યું હતુ કે, આજે મારા પરિવાર સાથે આવીને (Polling station in Porbandar) મતદાન કર્યું છે. લોકશાહીના પર્વને લઈને મારી સાથે 95 વર્ષના માજીએ પણ મતદાન કર્યું છે. આજ બતાવે છે કે, આપણા દેશની લોકશાહી જીવંત છે. ભાજપ પર લોકોનો વિશ્વાસ વધ્યો છે. 150 બેઠક સાથે જીતની આશા વ્યક્ત કરી હતી. કોંગ્રેસના ઉમદેવાર અર્જુન મોઢવાડિયાએ (First Phase Election 2022) જણાવ્યું કે, લોકશાહીના પર્વ અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મારી જન્મ ભૂમિ મારુ વતનની અંદર મતદાન કર્યું છે. તેમજ મતદાન કરીને લોકશાહીના પર્વની ઉજવણી પણ કરી જે રીતે જનતા અત્યારે બદલાવ ઈચ્છી રહી છે.એ પ્રમાણે તમામ ગામો અને શહેરોની અંદર આજે પરિવર્તનનો પવન ફૂંકાય ગયો છે. તે પરિવર્તન જનતાએ નક્કી કર્યું છે. તેને લઈને હું જોઈ રહ્યો છું કે કોંગ્રેસની તરફણેની અંદર મત કરી રહ્યા છે. (Gujarat Assembly Election 2022)