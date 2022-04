.

રાજસ્થાનમાં 3 મંદિરો તોડી પાડવામાં આવ્યા, કોંગ્રેસનો આરોપ 34 BJP કાઉન્સિલરોની સહમતિથી થયું Published on: 1 hours ago

રાજસ્થાન અલવરના રાજગઢમાં માસ્ટર (Bulldozer on 3 temples in Rajgarh Of Alwar ) પ્લાન હેઠળ, 200 અને 300 વર્ષ જૂના ત્રણ મંદિરોને તોડી પાડવામાં આવ્યા છે. હિન્દુ સંગઠનોએ પોલીસને ફરિયાદ આપી છે. આ મામલામાં (Master Plan Bulldozer In Rajasthan) હજુ સુધી કોઈ FIR નોંધવામાં આવી નથી. ડિમોલિશન અભિયાનમાં દેવી-દેવતાઓની મૂર્તિઓના વિનાશથી લોકો નારાજ અને પરેશાન છે. પોલીસે બળજબરીથી તેની સામે એકઠા થયેલા લોકોને સ્થળ પરથી હટાવ્યા હતા. મંદિરો તોડી પાડવાનું અભિયાન ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. 17 એપ્રિલથી રાજગઢમાં આવા કિસ્સાઓ સતત સામે આવી રહ્યા છે. પોતાનો વિરોધ વ્યક્ત કરતા હિંદુ સંગઠનોએ રાજગઢના ધારાસભ્ય જોહરી લાલ મીણા, SDM કેશવ કુમાર મીણા અને મ્યુનિસિપલ EO બનવારી લાલ મીણા પર ષડયંત્રનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેઓનું માનવું છે કે રમખાણો ભડકાવવા માટે આવી ડ્રાઈવ ચલાવવામાં આવી રહી છે. લોકોનું કહેવું છે કે તેઓએ રાજગઢ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિત ફરિયાદ આપી છે, પરંતુ હજુ સુધી પોલીસે આ મામલામાં એફઆઈઆર નોંધી નથી. રાજકીય પ્રભાવના કારણે પોલીસ સમગ્ર મામલાને દબાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.