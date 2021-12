ન્યુઝ ડેસ્ક: હવામાન અને આપણી આસપાસનું વાતાવરણ(Winter Climate in India) મનુષ્યના મૂડ અને વર્તન બંનેને ખૂબ અસર કરે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે લોકો વરસાદની મોસમમાં વધુ રોમેન્ટિક બની જાય છે, જ્યારે ઉનાળાની ઋતુને હંમેશા "બ્રાઈટ એન્ડ હેપ્પી સમર" કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ઉનાળાની ઋતુમાં લોકોના વર્તન અને મિજાજ બંનેમાં ઉત્સાહ, આનંદ અને હુંફ હોય છે. તેવી જ રીતે, આછો ગુલાબી શિયાળો તડકામાં ખાવા, પીવા અને સૂવાનો સમય માનવામાં આવે છે.

શિયાળાની ઋતુ કેટલાકલોકોમાં નિરાશા, નકારાત્મકતા અને હતાશાનું કારણ પણ બની શકે છે

પરંતુ શિયાળાની ઋતુ કેટલાક(Winter Blues Routine) લોકોમાં નિરાશા, નકારાત્મકતા અને હતાશાનું કારણ પણ બની શકે છે. શિયાળાની મોસમ દરમિયાન, લોકો સામાન્ય રીતે "વિન્ટર બ્લૂઝ"(Active to Avoid the Winter Blues Routine) એટલે કે મોસમી હતાશાની પકડમાં આવે છે. કેટલાક લોકોમાં તેની અસર ઓછી જોવા મળે છે, જ્યારે કેટલાક લોકોમાં આ ઋતુ જટિલ માનસિક, ભાવનાત્મક અથવા વ્યવહારિક સમસ્યાઓનું કારણ પણ બની શકે છે. લોકો વિન્ટર બ્લૂઝથી પ્રભાવિત(Influenced by the Winter Blues) થવાના ઘણા કારણો છે, જેને સિઝનલ અફેક્ટિવ ડિસઓર્ડર અથવા વિન્ટર ડિપ્રેશન તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે.

કારણો અને લક્ષણો શું છે

મનોચિકિત્સક ડોક્ટર રેણુકા શર્મા કહે છે કે વિન્ટર બ્લૂઝ અથવા સિઝનલ અફેક્ટિવ ડિસઓર્ડર વાસ્તવમાં હવામાનને કારણે વ્યક્તિના માનસિક ખાસ કરીને ભાવનાત્મક સ્વાસ્થ્યમાં ઊભી થતી સમસ્યાઓથી સંબંધિત એક(Impact of Winter Blues on Health) વિકાર છે. જેના માટે અનેક પરિબળો જવાબદાર ગણી શકાય.

શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર નકારાત્મક અસરો

શિયાળાની સિઝનમાં ઘણા વિસ્તારોમાં લાંબા સમય સુધી સૂર્યપ્રકાશ દેખાતો નથી અને તે ધુમ્મસ(Winter Season Fog) અથવા વાદળો દ્વારા બદલાઈ જાય છે. આ સિવાય આ ઋતુમાં રાત લાંબી અને દિવસો ટૂંકા હોય છે. જે શરીરની સર્કેડિયન રિધમ એટલે કે જૈવિક ઘડિયાળ પર પણ અસર કરે છે. વાસ્તવમાં, આપણા આંતરિક અવયવોની કામગીરી, જેમ કે તેઓ આરામ કરે છે અને સક્રિય થાય છે, તે આપણા શરીરની જૈવિક ઘડિયાળ પર આધારિત છે. પરંતુ જો શરીર આ ઘડિયાળ પ્રમાણે કામ કરી શકતું નથી, તો તેના શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય પર વિવિધ પ્રકારની નકારાત્મક અસરો જોવા મળે છે.

શિયાળાની ઋતુમાં સૂર્યપ્રકાશ ન મળવાથી શું થાય

આ સિવાય શિયાળાની ઋતુમાં સૂર્યપ્રકાશ ન મળવાથી શરીરમાં(Effect of Winter Sunlight on the Body) સેરોટોનિનનું સ્તર ઘટી જાય છે. સેરોટોનિન વાસ્તવમાં એક ન્યુરોટ્રાન્સમીટર છે અને જ્યારે શરીરમાં તેનું સ્તર ઘટવાનું શરૂ થાય છે, ત્યારે તે વ્યક્તિના વર્તન અને લાગણીઓને અસર કરે છે એટલું જ નહીં, પરંતુ ડિપ્રેશન જેવી સમસ્યાઓના લક્ષણો(Winter Blues Features) બતાવવાની શક્યતાઓ પણ વધી જાય છે. વિટામિન ડી શરીરમાં સેરોટોનિનના ઉત્પાદનમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. આવી સ્થિતિમાં, સૂર્યપ્રકાશના અભાવને કારણે, સેરોટોનિનનું સ્તર ઘટવા લાગે છે અને વ્યક્તિમાં અન્ય માનસિક વિકૃતિઓ ઉપરાંત, ઉર્જાનો અભાવ, સુસ્તી અને સુસ્તી જેવી સ્થિતિઓ પણ દેખાવા લાગે છે. આ ઉપરાંત, વ્યક્તિ વધુ થાક, નિરાશા, લાંબા સમય સુધી નાખુશ અનુભવવા, કોઈપણ પ્રકારનું કામ કરવાની ઇચ્છાનો અભાવ, સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવાની ઇચ્છાનો અભાવ અને અન્ય ભાવનાત્મક અને વ્યવહારિક સમસ્યાઓ પણ જોઈ શકે છે.

વિન્ટર બ્લૂઝ માનસિક વિકૃતિઓથી પીડિત લોકો માટે મુશ્કેલ સમય

ડૉ. રેણુકાએ જણાવ્યું કે જો વ્યક્તિ પહેલેથી જ હતાશા, નિરાશા, તણાવ અથવા બાયપોલર ડિસઓર્ડર, ADH વગેરે જેવી માનસિક વિકૃતિઓનો શિકાર હોય, તો "વિન્ટર બ્લૂઝ" તેને વધુ અસર કરે છે. સામાન્ય રીતે, આ સમસ્યા પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓમાં પ્રમાણમાં વધુ જોવા મળે છે. ત્યારે યુવા પેઢી મોસમી હતાશા વિશે વૃદ્ધો કરતાં વધુ સંવેદનશીલ છે.

વિન્ટર બ્લૂઝની અસરોથી કેવી રીતે બચવું

ડૉ.રેણુકા કહે છે કે શિયાળામાં હવામાનની અસર આપણા વર્તન કે મૂડ પર ન પડવી જોઈએ, આ માટે આપણી દિનચર્યાને સક્રિય રાખવી ખૂબ જ જરૂરી છે. અને તેમાં નિયમિત કસરતનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. વાસ્તવમાં, વ્યાયામ માત્ર આપણા વિચાર અને વર્તનમાં સકારાત્મકતા વધારે છે, આળસને દૂર કરે છે અને શરીરને સક્રિય રાખવામાં મદદ કરે છે પણ શરીરમાં સુખી હોર્મોન્સ ઉત્પન્ન કરવામાં પણ મદદ કરે છે.

આહાર પર નિયંત્રણ

આ સિવાય આહાર પર નિયંત્રણ રાખવું પણ ખૂબ જરૂરી છે. વાસ્તવમાં, શિયાળાની ઋતુમાં, લોકો સામાન્ય રીતે વધુ પડતો તળેલા, મસાલેદાર અથવા તીક્ષ્ણ મીઠો ખોરાક લે છે, જે ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, પરંતુ શિયાળાની ઋતુમાં જૈવિક ઘડિયાળ પર અસરને કારણે, આપણું શરીર તે આહારનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરી શકતું નથી. યોગ્ય રીતે પચવા માટે.પરિણામે, વ્યક્તિ વધુ થાક, સુસ્તી અથવા અન્ય પ્રકારની શારીરિક સમસ્યાઓ અનુભવવા લાગે છે. એટલા માટે સંતુલિત અને પૌષ્ટિક આહાર નિયમિતપણે લેવામાં આવે તે ખૂબ જ જરૂરી છે. આ સિવાય શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવા માટે જરૂરી માત્રામાં પાણી પીવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ડૉ. રેણુકા કહે છે કે બને ત્યાં સુધી દિવસનો થોડો સમય તડકામાં કાઢવાનો પ્રયાસ કરો કારણ કે વિટામિન ડી સૂર્યપ્રકાશમાં મળી આવે છે અને વિટામિન ડી ડિપ્રેશન અને અન્ય પ્રકારની માનસિક સમસ્યાઓને દૂર રાખવામાં મદદરૂપ છે.

શિયાળાની ઋતુમાં લોકોની આ આદત સારી નથી

આ ઉપરાંત શિયાળાની ઋતુમાં મોટાભાગના લોકો મિત્રોને મળવાને બદલે પોતાના ઘરમાં હીટરની સામે રજાઇમાં બેસી જવાનું પસંદ કરે છે. જે સારી આદત નથી. ઘરની બહાર નીકળવાને બદલે, મિત્રો સાથે સમય વિતાવવા, તમારી મનપસંદ વસ્તુઓ કરવા અને ખુશ રહેવાનો પ્રયાસ કરવાથી વ્યક્તિ ઉત્સાહી અને ખુશ રહે છે. જેના કારણે હવામાનની અસર પણ તેના પર ઓછી પડે છે.

ડિપ્રેશનમાં હોય તો શું કરવું જોઈએ

ડૉ. રેણુકાનું કહેવું છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ મોસમી ડિપ્રેશનના લક્ષણો દેખાવાનું શરૂ કરે છે, તો પ્રાથમિક રીતે વ્યક્તિએ સારી આદતો જેમ કે સક્રિય દિનચર્યા, સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ અને સંતુલિત આહાર અપનાવીને શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્યને સ્વસ્થ રાખવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પરંતુ જો ડિપ્રેશન કે અન્ય પ્રકારની સમસ્યાઓ વધુ અસર કરવા લાગે તો ડૉક્ટરની મદદ લેવી જ જોઇએ. ખાસ કરીને આવા લોકો કે જેઓ પહેલાથી જ કોઈપણ માનસિક રોગ, વિકાર અથવા સ્થિતિથી પીડિત છે, તેઓએ અને તેમના પરિવારોએ આ ઋતુમાં વધુ સતર્ક રહેવાની જરૂર છે. કારણ કે જો હવામાનની અસર પીડિત પર વધુ દેખાવા લાગે તો તેની તકલીફો વધી શકે છે. આવા લોકો માટે તબીબી સલાહ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.

