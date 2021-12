શિયાળાની ઋતુમાં સામાન્ય રીતે લોકોને સૂકી આંખોની સમસ્યા (Dry eyes causes ) થાય છે. જેનાથી ક્યારેક આંખોમાં ખંજવાળ અને અસ્વસ્થતા વધી જાય છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે શિયાળામાં વાતાવરણમાં ભેજનો અભાવ (Dry eyes symptoms and treatment) હોય છે અને તેની અસર ત્વચાની સાથે આંખો પર પણ પડે છે. જેના કારણે આંખોમાં ભેજ ઓછો થઈ શકે છે. આ સિવાય પણ કેટલીક અન્ય વસ્તુઓ (How to Prevent Dry eyes in winter) છે જેના કારણે શિયાળાની ઋતુમાં આંખો સુકાઈ જાય છે.

હેલ્થ ડેમાં પ્રકાશિત થઇ માહિતી

માત્ર શુષ્ક હવા જ નહીં, હીટર પણ તેના માટે જવાબદાર છે. થોડા સમય પહેલા હેલ્થ ડેમાં પ્રકાશિત થયેલા પત્રમાં શિયાળામાં આંખોની સમસ્યાના (Dry eyes causes ) કારણો વિશે વિસ્તૃત માહિતી (Dry eyes symptoms and treatment) આપવામાં આવી હતી. આ સંશોધન પેપરમાં બર્મિંગહામ ખાતે યુનિવર્સિટી ઓફ અલબામાના નેત્રવિજ્ઞાન વિભાગના પ્રશિક્ષક મારીસા લોકીએ જણાવ્યું હતું કે માત્ર ઠંડીની ઋતુમાં ભેજમાં ઘટાડો થવાને કારણે જ નહીં, પરંતુ ઠંડીથી છૂટકારો મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હીટરના ઉપયોગને કારણે (How to Prevent Dry eyes in winter) પણ સ્વાસ્થ્યને અસર થઈ શકે છે.

હીટરની આસપાસ કેટલો સમય વીતાવવો?

પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું કે મોટાભાગના લોકો ઠંડીથી બચવા માટે પોતાના ઘર કે ઓફિસમાં હીટર ચલાવે છે. પહેલેથી જ શિયાળામાં હવામાં ભેજનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે, તેમાં લાંબા સમય સુધી હીટર ચલાવવાથી તે વધુ (Dry eyes causes ) ઘટે છે. આવી સ્થિતિમાં જે લોકો હીટરની આસપાસ વધુ સમય વિતાવે છે તેમની આંખોમાં ભેજ વધુ ઓછો (How to Prevent Dry eyes in winter) થાય છે.

સાવચેત રહો

સેફ આઈ સેન્ટર દિલ્હીના ઓપ્થેલ્મોલોજિસ્ટ ડૉ. આયેશા પુરી કહે છે કે હાલમાં દરેક ઉંમરમાં આંખો સુકાઈ જવાના કિસ્સાઓ (Dry eyes causes ) સામે આવી રહ્યા છે. જેનાં મુખ્ય કારણો કામ કે અભ્યાસને કારણે લેપટોપ કે મોબાઈલની સામે વધુ સમય રહેવું, પ્રદૂષણ અને હવામાન છે. જો કે આ સમસ્યા માટે અન્ય ઘણા કારણો જવાબદાર (Dry eyes symptoms and treatment) માનવામાં આવે છે, પરંતુ શિયાળાની ઋતુમાં હંમેશા આ સમસ્યાથી પીડિત લોકોની સંખ્યા વધી જાય છે. જેમાં પ્રદૂષણવાળા વિસ્તારોમાં (How to Prevent Dry eyes in winter) રહેતા લોકોને પ્રમાણમાં વધુ સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે.

આંખોમાં પૂરતા પ્રમાણમાં આંસુ અને ભેજ હોવો જરૂરી

ડૉ. આયેશા પુરી કહે છે કે આંખોને સ્વસ્થ રાખવા માટે આંખોમાં પૂરતા પ્રમાણમાં આંસુ અને ભેજ હોવો (Dry eyes symptoms and treatment) ખૂબ જ જરૂરી છે. પરંતુ જો કોઈ કારણસર આંખોમાં આંસુ સુકાવા લાગે (Dry eyes causes ) અથવા તેમાં ભેજ ઓછો થવા લાગે તો આંખોમાં ખંજવાળ અને કોઇવાર દુઃખાવો પણ થવા લાગે છે. આ ઉપરાંત આંખોમાં બળતરા, આંખો લાલ થવી કે પાણી આવવી અને જોવામાં તકલીફ જેવી સમસ્યા ગંભીર છે.

ડૉ.આયેશા કહે છે કે શિયાળામાં માત્ર સૂકી આંખો જ નહીં પરંતુ આંખની અન્ય સમસ્યાઓથી પણ બચવા માટે કેટલીક બાબતોનું ધ્યાન રાખવું ફાયદાકારક (How to Prevent Dry eyes in winter)સાબિત થઈ શકે છે. જેમાંથી કેટલાક નીચે મુજબ છે.

શિયાળાની ઋતુમાં આહારનું વિશેષ ધ્યાન (Dry eyes causes ) રાખો અને નિયમિતપણે વધુ માત્રામાં પાણી અને અન્ય પ્રવાહીનું સેવન કરો. જેથી શરીર હાઇડ્રેટ રહે. તેનાથી આંખોમાં ભેજ જાળવી રાખવામાં પણ મદદ મળશે.

ઠંડા અને સૂકા પવનથી આંખોને બચાવવા (How to Prevent Dry eyes in winter)માટે ઘરની બહાર નીકળતી વખતે ગોગલ્સ અને ટોપી પહેરો.

શિયાળાની ઋતુમાં ઠંડીથી બચવા માટે હીટરની સામે બેસવાનું (How to Prevent Dry eyes in winter) ટાળો. ખાસ કરીને હીટરની ગરમી અને પ્રકાશને તમારા ચહેરા અને આંખો પર સીધો ન પડવા (Dry eyes causes ) દો. કારણ કે હીટરની ગરમીને કારણે માત્ર શુષ્કતા જ નહીં પરંતુ તેનો તેજ પ્રકાશ પણ આંખોને નુકસાન પહોંચાડે છે.

જો તમે વાહનમાં હીટરનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં હોવ તો કાં તો હીટ વેન્ટને ઉપર રાખો અથવા શરીરના નીચેના ભાગે રાખો. ધ્યાનમાં રાખો કે હીટરમાંથી ફેંકાતી ગરમી ચહેરાના સીધા સંપર્કમાં ન આવે (Dry eyes causes ) તેનું ધ્યાન રાખો.

ડૉક્ટરનો સંપર્ક ક્યારે કરશો

ડો. આયેશા કહે છે કે આંખોમાં કોન્ટેક્ટ લેન્સ પહેરનારા લોકોએ જરૂરી દિશાનિર્દેશો અને તમામ સાવચેતીઓનું કાળજીપૂર્વક પાલન કરવું જોઈએ. પરંતુ જો તમામ તકેદારી લીધા પછી પણ આંખોમાં શુષ્કતા, દુખાવો, બળતરા અને ખંજવાળની ​​સમસ્યા અનુભવાય તો તેની અવગણના ન કરવી જોઈએ પરંતુ તરત જ ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.

