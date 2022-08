ન્યુઝ ડેસ્ક આપણું શરીર મશીનની જેમ કાર્ય કરે છે. કાર્બોહાઇડ્રેટ્સ, પ્રોટીન અને ચરબી સતત કામ કરવા માટે ખોરાકના સ્વરૂપમાં પ્રદાન કરવી આવશ્યક છે. પરંતુ આ ઉપરાંત, છ ફ્લેવર્સ આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ સારા ( which Six Flavours are good for our health) છે. આયુર્વેદ કહે છે કે, તમારા રોજિંદા આહારમાં આ છ ફ્લેવર્સ હોય તો તે ખૂબ જ સારું છે. આ સ્વાદોના સ્વાસ્થ્ય લાભો અમૂલ્ય છે. આયુર્વેદિક ચિકિત્સક ડૉ. ગાયત્રીદેવીએ તેમના અકલ્પનીય ફાયદાઓ સમજાવ્યા છે.

સ્વીટ કુદરત દ્વારા આપવામાં આવેલી મીઠી વસ્તુઓ ખાવાથી સ્વાસ્થ્ય ખૂબ સારું રહે છે. શેરડી, ગોળ, ચોખા, કઠોળ અને બીટની કઢી જેવા મીઠા ખોરાકને આહારનો ભાગ બનાવવો જોઈએ. આનું સેવન કરવાથી મન તૃપ્ત થશે. તે બાળકોના વિકાસમાં ઘણી મદદ (Helps in the development of children) કરે છે. દરેક કોષ તંદુરસ્ત વૃદ્ધિ પામે છે.

ખાટો તે આપણા સ્વાસ્થ્ય માટે જરૂરી છે. પરંતુ, મીઠી વસ્તુઓ ખાવા જેવી હદ સુધી ખાટી ન ખાઓ. તે ભૂખ અને પાચનમાં વધારો કરે છે અને કબજિયાત અટકાવે છે. તે નિર્જલીકરણ અટકાવે છે અને યુરિનના માર્ગને સરળ બનાવે છે.

મીઠું મીઠું ખૂબ મહત્વનું (Salt is important) છે કારણ કે, તે ભૂખ અને પાચનમાં સુધારો કરે છે. તે પેટમાં ગેસ થતો અટકાવે છે. વધુ પડતું મીઠું ત્વચા પર કરચલીઓ, વાળ સફેદ થવા, વાળ ખરવા અને કિડનીને નુકસાન પણ કરી શકે છે.

ગરમ તે શરીરને યોગ્ય રીતે કાર્ય કરવામાં મદદ કરે છે. તે વજન નિયંત્રણમાં મદદ કરે છે. તે હૃદયની રક્તવાહિનીઓમાં (blood vessels) લોહીના ગંઠાઈ જવા અને અવરોધોને અટકાવે છે.

કડવું તે અતિસાર અને રક્તસ્રાવ બંધ કરે છે. તે વધુ પડતો પરસેવો અટકાવે છે અને લોહીમાંથી અશુદ્ધિઓ દૂર કરે છે.

અખરોટ તે ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં ખાવાનું માનવામાં આવે છે. તે ઝાડાને અટકાવે છે. આ સિવાય લોહીને પાતળું થતું અટકાવે છે. તે સ્ત્રીઓમાં ભારે માસિક રક્તસ્રાવ (prevent menstrual) અટકાવે છે. શરીરને વિટામિન C (vitamin C) પણ પ્રદાન કરે છે.